ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бензема подписал игроков ПСЖ и Аякса

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» официально сообщил о подписании двух игроков. Речь идет о вингере «Аякса» и сборной Нидерландов Стивене Бергвейне, а также об опорном полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейре.

Бергвейн обошелся «Аль-Иттихаду» в 21 миллион евро. 26-летний вингер подписал контракт на три года – до лета 2027 года.

Стоимость трансфера Данилу Перейры составила 5 миллионов евро. С 32-летним португальцем заключен 2-летний контракт.

Ранее «Арсенал» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по трансферу Леандро Троссара.

🎥| Welcoming our new Tiger Steven Bergwijn🐅

pic.twitter.com/Lo1hBZgaf7 — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) September 2, 2024