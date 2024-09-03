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Саудовская Аравия
03 сентября 2024, 15:07 | Обновлено 03 сентября 2024, 15:08
327
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бензема подписал игроков ПСЖ и Аякса

Бергвейн и Данилу Перейра продолжат карьеру в «Аль-Иттихаде»

03 сентября 2024, 15:07 | Обновлено 03 сентября 2024, 15:08
327
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бензема подписал игроков ПСЖ и Аякса
ФК Аль-Иттихад. Стивен Бергвейн

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» официально сообщил о подписании двух игроков. Речь идет о вингере «Аякса» и сборной Нидерландов Стивене Бергвейне, а также об опорном полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейре.

Бергвейн обошелся «Аль-Иттихаду» в 21 миллион евро. 26-летний вингер подписал контракт на три года – до лета 2027 года.

Стоимость трансфера Данилу Перейры составила 5 миллионов евро. С 32-летним португальцем заключен 2-летний контракт.

Ранее «Арсенал» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по трансферу Леандро Троссара.

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Стивен Бергвейн Данилу Перейра Аль-Иттихад Джидда трансферы ПСЖ Аякс
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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