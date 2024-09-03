ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бензема подписал игроков ПСЖ и Аякса
Бергвейн и Данилу Перейра продолжат карьеру в «Аль-Иттихаде»
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» официально сообщил о подписании двух игроков. Речь идет о вингере «Аякса» и сборной Нидерландов Стивене Бергвейне, а также об опорном полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейре.
Бергвейн обошелся «Аль-Иттихаду» в 21 миллион евро. 26-летний вингер подписал контракт на три года – до лета 2027 года.
Стоимость трансфера Данилу Перейры составила 5 миллионов евро. С 32-летним португальцем заключен 2-летний контракт.
Ранее «Арсенал» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по трансферу Леандро Троссара.
🎥| Welcoming our new Tiger Steven Bergwijn🐅— Al-Ittihad Club (@ittihad_en) September 2, 2024
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🎥| Danilo Pereira is a Tiger— Al-Ittihad Club (@ittihad_en) September 2, 2024
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