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  4. Арсенал отказался продавать хавбека в Саудовскую Аравию
Англия
02 сентября 2024, 22:05 |
395
0

Арсенал отказался продавать хавбека в Саудовскую Аравию

Леандро Троссар не перейдет в «Аль-Иттихад»

02 сентября 2024, 22:05 |
395
0
Арсенал отказался продавать хавбека в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссар

Лондонский «Арсенал» отклонил предложение в размере 35 миллионов евро от «Аль-Иттихада» по поводу трансфера своего полузащитника Леандро Троссара. Об этом сообщает авторитетный британский инсайдер Дэвид Орнштейн.

По его информации, основной причиной такого решения «Арсенала» стал тот факт, что трансферное окно в Англии уже закрыто, из-за чего «Канониры» не смогли бы найти Троссару замену.

29-летний игрок сборной Бельгии выступает за «Арсенал» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне уже отличился 1 голом в 3 матчах АПЛ.

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Леандро Троссард Аль-Иттихад Джидда Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: The Athletic
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