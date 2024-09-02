Арсенал отказался продавать хавбека в Саудовскую Аравию

Лондонский «Арсенал» отклонил предложение в размере 35 миллионов евро от «Аль-Иттихада» по поводу трансфера своего полузащитника Леандро Троссара. Об этом сообщает авторитетный британский инсайдер Дэвид Орнштейн.

По его информации, основной причиной такого решения «Арсенала» стал тот факт, что трансферное окно в Англии уже закрыто, из-за чего «Канониры» не смогли бы найти Троссару замену.

29-летний игрок сборной Бельгии выступает за «Арсенал» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне уже отличился 1 голом в 3 матчах АПЛ.