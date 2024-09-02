Саудовский клуб сделал солидное предложение по запасному игроку Арсенала

Саудовский «Аль-Иттихад» серьезно интересуется бельгийским вингером лондонского «Арсенала» Леандро Троссардом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, клуб Про-лиги предложил «канонирам» около 35 миллионов евро за трансфер 29-летнего футболиста.

В сезоне 2023/24 Леандро Троссард провел 46 матчей (25 в стартовом составе) во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего сборной Бельгии как раз в 35 миллионов евро.