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Саудовская Аравия
02 сентября 2024, 12:16 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:39
969
3

Саудовский клуб сделал солидное предложение по запасному игроку Арсенала

Леандро Троссард может стать игроком «Аль-Иттихада»

02 сентября 2024, 12:16 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:39
969
3
Саудовский клуб сделал солидное предложение по запасному игроку Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Саудовский «Аль-Иттихад» серьезно интересуется бельгийским вингером лондонского «Арсенала» Леандро Троссардом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, клуб Про-лиги предложил «канонирам» около 35 миллионов евро за трансфер 29-летнего футболиста.

В сезоне 2023/24 Леандро Троссард провел 46 матчей (25 в стартовом составе) во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего сборной Бельгии как раз в 35 миллионов евро.

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Леандро Троссард Арсенал Лондон Аль-Иттихад Джидда трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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sokolyk
У вас заголовки ШІ придумує чи секретутки? Чувак, який в минулому сезоні провів 34 матчі з 38-ми - запасний... 
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0
Муґунот Уух
лізуть зі своїм баблом в усі шпари...
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0
Serhii P.
Я б не сказав, що він запасний, тим більше, що половину матчів у сезоні він виходив у старті
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0
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