Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Снова за свое. Скандальный голкипер отметился неприличным жестом
Аргентина
06 сентября 2024, 14:50 |
1123
3

ВИДЕО. Снова за свое. Скандальный голкипер отметился неприличным жестом

Эмилиано Мартинес напомнил болельщикам о выигранном этим летом кубке Америки

06 сентября 2024, 14:50 |
1123
3
ВИДЕО. Снова за свое. Скандальный голкипер отметился неприличным жестом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Ночью 6 сентября состоялся матч в отборе на чемпионат мира 2026 состоялся матч между сборными Аргентиной и Чили.

После победы в матче, футболисты решили напомнить домашним трибунам о выигранном этим летом кубке Америки. Однако больше всего запомнился жест голкипера команды Эмилиано Мартинеса. Он приложил кубок к гениталиям, как сделал это когда-то с трофеем лучшего вратаря чемпионата мира.

ВИДЕО. Снова за свое. Скандальный голкипер отметился неприличным жестом

По теме:
ФОТО. Честь передана. В сборной Аргентины дали 10-й номер другому игроку
Очень трогательно. Месси обратился к экс-игроку сборной Аргентины
Есть жизнь и без Месси. Аргентина разгромила Чили
Эмилиано Мартинес Копа Америка сборная Аргентины по футболу
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис обратился к Велозу, который объявил о завершении карьеры
Футбол | 05 сентября 2024, 19:13 6
Суркис обратился к Велозу, который объявил о завершении карьеры
Суркис обратился к Велозу, который объявил о завершении карьеры

Полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры в 38 лет

Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Футбол | 06 сентября 2024, 06:45 55
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо

Блогер Sport.ua – о трансфере панамского форварда в киевский клуб

Артем СМОЛЯКОВ: «Наша команда находится в очень хороших кондициях»
Футбол | 06.09.2024, 14:30
Артем СМОЛЯКОВ: «Наша команда находится в очень хороших кондициях»
Артем СМОЛЯКОВ: «Наша команда находится в очень хороших кондициях»
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Албания
Футбол | 06.09.2024, 08:25
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Албания
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Албания
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Футбол | 06.09.2024, 00:23
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
Дальний родич отсосити. Оба круглосуточно думают об одном и том же. И не хотят лечиться.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Не  знає куди те дрочило пристроїти
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
05.09.2024, 06:01 1
Теннис
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
04.09.2024, 23:23 5
Другие виды
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
05.09.2024, 00:01 7
Футбол
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
05.09.2024, 09:05 2
Олимпийские игры
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
05.09.2024, 00:08 5
Футбол
Сборная Украины U-20 вышла в полуфинал чемпионата Европы
Сборная Украины U-20 вышла в полуфинал чемпионата Европы
04.09.2024, 22:55 2
Волейбол
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
05.09.2024, 00:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем