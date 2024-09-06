Ночью 6 сентября состоялся матч в отборе на чемпионат мира 2026 состоялся матч между сборными Аргентиной и Чили.

После победы в матче, футболисты решили напомнить домашним трибунам о выигранном этим летом кубке Америки. Однако больше всего запомнился жест голкипера команды Эмилиано Мартинеса. Он приложил кубок к гениталиям, как сделал это когда-то с трофеем лучшего вратаря чемпионата мира.

ВИДЕО. Снова за свое. Скандальный голкипер отметился неприличным жестом

Emi Martinez is freaking Crazy 😂😂😂pic.twitter.com/KRpGg90OMO — 𝐀𝐝𝐧𝐚𝐧 (@_adnanalvee_) September 6, 2024