Ночью 6 сентября состоялся матч в отборе на чемпионат мира 2026 состоялся матч между сборными Аргентиной и Чили.

После победы в матче, футболисты решили напомнить домашним трибунам о выигранном этим летом кубке Америки. Однако больше всего запомнился жест голкипера команды Эмилиано Мартинеса. Он приложил кубок к гениталиям, как сделал это когда-то с трофеем лучшего вратаря чемпионата мира.

ВИДЕО. Снова за свое. Скандальный голкипер отметился неприличным жестом

I don’t know a single player in history who has had this much fun playing for their national team. 🤣🇦🇷



Emi Martinez just loves his country. 🩵🤍 pic.twitter.com/SZrCUAET2J