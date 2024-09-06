ВИДЕО. Снова за свое. Скандальный голкипер отметился неприличным жестом
Эмилиано Мартинес напомнил болельщикам о выигранном этим летом кубке Америки
Ночью 6 сентября состоялся матч в отборе на чемпионат мира 2026 состоялся матч между сборными Аргентиной и Чили.
После победы в матче, футболисты решили напомнить домашним трибунам о выигранном этим летом кубке Америки. Однако больше всего запомнился жест голкипера команды Эмилиано Мартинеса. Он приложил кубок к гениталиям, как сделал это когда-то с трофеем лучшего вратаря чемпионата мира.
ВИДЕО. Снова за свое. Скандальный голкипер отметился неприличным жестом
Emi Martinez is freaking Crazy 😂😂😂pic.twitter.com/KRpGg90OMO— 𝐀𝐝𝐧𝐚𝐧 (@_adnanalvee_) September 6, 2024
I don’t know a single player in history who has had this much fun playing for their national team. 🤣🇦🇷— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 6, 2024
Emi Martinez just loves his country. 🤍 pic.twitter.com/SZrCUAET2J
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