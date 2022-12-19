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  4. Эмилиано МАРТИНЕС – про жест с перчаткой: «Не нужно меня освистывать»
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 13:27 |
1808
2

Эмилиано МАРТИНЕС – про жест с перчаткой: «Не нужно меня освистывать»

Вратарь сборной Аргентины прокомментировал свое поведение

19 декабря 2022, 13:27 |
1808
2
Эмилиано МАРТИНЕС – про жест с перчаткой: «Не нужно меня освистывать»
Instagram. Эмилиано Мартинес

Основной голкипер сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес прокомментировал свой жест с золотой перчаткой, которая является наградой лучшему вратарю чемпионата мира:

«Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

Отметим, что после того, как Мартинес получил награду, он приложил ее к паху и немного потряс.

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник AS
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Комментарии 2
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Serhii Tovstochub
Провокатор высшей категории! Впрочем как и все игроки Аргентины! Три пенальти поставленные в ворота соперников притянуты за УШИ!!! По ходу их ФИФА вместе с Шейхами тянули по полной программе! 
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0
Andre Chil
Яке раніме созданії, треба було взагалі зняти труси, щоб зовсім всі замовчали, ганебний вчинок на весь світ, та він же херой, йому можна...
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-1
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