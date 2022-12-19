Эмилиано МАРТИНЕС – про жест с перчаткой: «Не нужно меня освистывать»

Основной голкипер сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес прокомментировал свой жест с золотой перчаткой, которая является наградой лучшему вратарю чемпионата мира:

«Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

Отметим, что после того, как Мартинес получил награду, он приложил ее к паху и немного потряс.

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.