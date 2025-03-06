Где Трубин? В УЕФА опубликовали лучшие сейвы 1/8 финала Лиги чемпионов

4 и 5 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов – через неделю команды сыграют ответные поединки и определят восьмерку сильнейших.

Накануне в УЕФА опубликовали список лучших сейвов на этой стадии – признание получил и голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин. Украинский вратарь неоднократно спасал лиссабонский клуб от пропущенных мячей, но подопечные Бруну Лаже все равно уступили с минимальным счетом испанской «Барселоне» (0:1).

Кроме Трубина были отмечены сейвы и других голкиперов:

Алиссон (Ливерпуль)

Войцех Щенсны (Барселона)

Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

Тибо Куртуа (Реал Мадрид)

Мануэль Нойер (Бавария)

Тимон Велленройтер (Фейеноорд)

ВИДЕО. Лучшие сейвы по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов