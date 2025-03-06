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  4. Где Трубин? В УЕФА опубликовали лучшие сейвы 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
06 марта 2025, 08:45 |
1387
2

Где Трубин? В УЕФА опубликовали лучшие сейвы 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бенфика» в большинстве уступила «Барселоне»

06 марта 2025, 08:45 |
1387
2
Где Трубин? В УЕФА опубликовали лучшие сейвы 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

4 и 5 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов – через неделю команды сыграют ответные поединки и определят восьмерку сильнейших.

Накануне в УЕФА опубликовали список лучших сейвов на этой стадии – признание получил и голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин. Украинский вратарь неоднократно спасал лиссабонский клуб от пропущенных мячей, но подопечные Бруну Лаже все равно уступили с минимальным счетом испанской «Барселоне» (0:1).

Кроме Трубина были отмечены сейвы и других голкиперов:

  • Алиссон (Ливерпуль)
  • Войцех Щенсны (Барселона)
  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • Тибо Куртуа (Реал Мадрид)
  • Мануэль Нойер (Бавария)
  • Тимон Велленройтер (Фейеноорд)

ВИДЕО. Лучшие сейвы по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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Лига чемпионов Алиссон Анатолий Трубин Войцех Щенсны Эмилиано Мартинес Тибо Куртуа Мануэль Нойер Тимон Велленройтер
Николай Титюк Источник: УЕФА
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umnuy2
сейвы трубина конечно огнище
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+2
Alehandro
 Сейв Куртуа в добірці? Save from what? Смішно. М"яч навіть не летів у ворота
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0
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