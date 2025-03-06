Где Трубин? В УЕФА опубликовали лучшие сейвы 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бенфика» в большинстве уступила «Барселоне»
4 и 5 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов – через неделю команды сыграют ответные поединки и определят восьмерку сильнейших.
Накануне в УЕФА опубликовали список лучших сейвов на этой стадии – признание получил и голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин. Украинский вратарь неоднократно спасал лиссабонский клуб от пропущенных мячей, но подопечные Бруну Лаже все равно уступили с минимальным счетом испанской «Барселоне» (0:1).
Кроме Трубина были отмечены сейвы и других голкиперов:
- Алиссон (Ливерпуль)
- Войцех Щенсны (Барселона)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Тибо Куртуа (Реал Мадрид)
- Мануэль Нойер (Бавария)
- Тимон Велленройтер (Фейеноорд)
ВИДЕО. Лучшие сейвы по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
That Alisson performance! 🤯👏— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2025
Some SENSATIONAL saves in the round of 16 first legs 🚫
Which was your favourite?! 🧤#LetsFly | @qatarairways pic.twitter.com/ccbYUC4jEn
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