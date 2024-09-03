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  4. Не Шапаренко. Известный портал оценил лидера Динамо в сумму более €20 млн
Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 21:51 |
731
0

Не Шапаренко. Известный портал оценил лидера Динамо в сумму более €20 млн

Ванат попал в интересный рейтинг

03 сентября 2024, 21:51 |
731
0
Не Шапаренко. Известный портал оценил лидера Динамо в сумму более €20 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

CIES (международный центр спортивных исследований) опубликовал рейтинг самых дорогих нападающих в возрасте до 23 лет, которые не играют в топ-6 европейских чемпионатах.

Место в списке нашлось и для нападающего сборной Украины и киевского «Динамо» Владислава Ваната. Украинец занял в рейтинге пятую строчку, а его трансферную стоимость CIES оценил в 21.9 миллионов евро.

Ванат провел в этом сезоне за «Динамо» во всех турнирах 8 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что поединок с ЛНЗ стал юбилейным для двух игроков «Динамо».

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финансы Динамо Киев рейтинг Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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