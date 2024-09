Не Шапаренко. Известный портал оценил лидера Динамо в сумму более €20 млн

CIES (международный центр спортивных исследований) опубликовал рейтинг самых дорогих нападающих в возрасте до 23 лет, которые не играют в топ-6 европейских чемпионатах.

Место в списке нашлось и для нападающего сборной Украины и киевского «Динамо» Владислава Ваната. Украинец занял в рейтинге пятую строчку, а его трансферную стоимость CIES оценил в 21.9 миллионов евро.

Ванат провел в этом сезоне за «Динамо» во всех турнирах 8 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Top estimated transfer values*, non-top-6 leagues' U2⃣3⃣ centre forwards🌏

🥇 #BrianBrobbey 🇳🇱 €43.0m

🥈 #KarimKonate 🇨🇮 €33.1m

🥉 #KonstantinTyukavin 🇷🇺 €31.2m

As per @CIES_Football ⚽️ statistical model, more 👉 https://t.co/7ZcEaycYcd pic.twitter.com/9D0ozEwbTN