Не Шапаренко. Известный портал оценил лидера Динамо в сумму более €20 млн

CIES (международный центр спортивных исследований) опубликовал рейтинг самых дорогих нападающих в возрасте до 23 лет, которые не играют в топ-6 европейских чемпионатах.

Место в списке нашлось и для нападающего сборной Украины и киевского «Динамо» Владислава Ваната. Украинец занял в рейтинге пятую строчку, а его трансферную стоимость CIES оценил в 21.9 миллионов евро.

Ванат провел в этом сезоне за «Динамо» во всех турнирах 8 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что поединок с ЛНЗ стал юбилейным для двух игроков «Динамо».