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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 23:20 | Обновлено 01 сентября 2024, 23:24
156
0

Поединок с ЛНЗ стал юбилейным для двух игроков Динамо

Владислав Ванат провел 100-й матч в карьере, а Андрей Ярмоленко – 70-й в качестве капитана киевлян

01 сентября 2024, 23:20 | Обновлено 01 сентября 2024, 23:24
156
0
Поединок с ЛНЗ стал юбилейным для двух игроков Динамо
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

«Динамо» на матч с ЛНЗ (1:0) 70-й раз в истории вывел на поле Андрей Ярмоленко. Он стал 7-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 47 встреч с капитанской повязкой Андрей отыграл в чемпионатах Украины, 17 – в еврокубках, 5 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.

Юбилейным поединок с ЛНЗ оказался и для Владислава Ваната, который провел 100-й матч в карьере. В 75 играх он выступал за «Динамо», в 16 – за «Черноморец», в 7 – за национальную сборную. 72 раза Владислав выходил на поле в чемпионатах Украины, 20 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 капитанов-гвардейцев Динамо за годы независимости

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

152

18

6

61

237

2.

Сергей СИДОРЧУК

97

7

2

50

156

3.

Олег ЛУЖНЫЙ

108

23

-

22

153

4.

Александр ГОЛОВКО

80

15

-

30

125

5.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

74

20

2

18

114

6.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

63

5

-

17

85

7.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

47

5

1

17

70

8.

Олег ГУСЕВ

38

9

-

7

54

9.

Виктор ЦЫГАНКОВ

42

3

1

8

54

10.

Артем МИЛЕВСКИЙ

32

2

1

7

42
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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