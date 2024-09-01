Поединок с ЛНЗ стал юбилейным для двух игроков Динамо
Владислав Ванат провел 100-й матч в карьере, а Андрей Ярмоленко – 70-й в качестве капитана киевлян
«Динамо» на матч с ЛНЗ (1:0) 70-й раз в истории вывел на поле Андрей Ярмоленко. Он стал 7-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 47 встреч с капитанской повязкой Андрей отыграл в чемпионатах Украины, 17 – в еврокубках, 5 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.
Юбилейным поединок с ЛНЗ оказался и для Владислава Ваната, который провел 100-й матч в карьере. В 75 играх он выступал за «Динамо», в 16 – за «Черноморец», в 7 – за национальную сборную. 72 раза Владислав выходил на поле в чемпионатах Украины, 20 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 капитанов-гвардейцев Динамо за годы независимости
|
|
Игрок
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
152
|
18
|
6
|
61
|
237
|
2.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
97
|
7
|
2
|
50
|
156
|
3.
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
108
|
23
|
-
|
22
|
153
|
4.
|
Александр ГОЛОВКО
|
80
|
15
|
-
|
30
|
125
|
5.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
74
|
20
|
2
|
18
|
114
|
6.
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
63
|
5
|
-
|
17
|
85
|
7.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
47
|
5
|
1
|
17
|
70
|
8.
|
Олег ГУСЕВ
|
38
|
9
|
-
|
7
|
54
|
9.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
42
|
3
|
1
|
8
|
54
|
10.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
32
|
2
|
1
|
7
|
42
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