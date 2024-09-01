Поединок с ЛНЗ стал юбилейным для двух игроков Динамо

«Динамо» на матч с ЛНЗ (1:0) 70-й раз в истории вывел на поле Андрей Ярмоленко. Он стал 7-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 47 встреч с капитанской повязкой Андрей отыграл в чемпионатах Украины, 17 – в еврокубках, 5 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.

Юбилейным поединок с ЛНЗ оказался и для Владислава Ваната, который провел 100-й матч в карьере. В 75 играх он выступал за «Динамо», в 16 – за «Черноморец», в 7 – за национальную сборную. 72 раза Владислав выходил на поле в чемпионатах Украины, 20 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 капитанов-гвардейцев Динамо за годы независимости