Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забили 25 мячей. Какой тур стал самым результативным в первой части УПЛ?
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 23:12 | Обновлено 30 декабря 2024, 23:25
111
0

Забили 25 мячей. Какой тур стал самым результативным в первой части УПЛ?

4-й тур был самым забивным, «Александрия» и «Шахтер» провели 7 мячей

30 декабря 2024, 23:12 | Обновлено 30 декабря 2024, 23:25
111
0
Забили 25 мячей. Какой тур стал самым результативным в первой части УПЛ?
УПЛ

4-й тур УПЛ был самым результативным в первой части сезона 2024/25.

В 8 поединках 4-го тура команды забили 25 мячей, и только один гол был проведен с пенальти.

Больше всего голов болельщики увидели 24 августа в матче «Александрия» – «Шахтер» (4:3).

Нападающий Александр Филиппов оформил хет-трик для хозяев поля.

Видеообзор матча: Александрия – Шахтер – 4:3

⚽️ Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 17 13 4 0 37 - 11 43
2 Александрия 17 11 5 1 26 - 12 38
3 Шахтер Донецк 16 10 3 3 41 - 15 33
4 Кривбасс 16 9 4 3 22 - 13 31
5 Полесье 17 7 6 4 24 - 16 27
6 Карпаты Львов 17 7 3 7 22 - 21 24
7 Рух Львов 17 5 8 4 21 - 14 23
8 Заря 16 7 1 8 18 - 20 22
9 Верес 17 4 7 6 17 - 24 19
10 ЛНЗ Черкассы 17 5 4 8 18 - 26 19
11 Колос К 17 3 9 5 11 - 12 18
12 Ворскла 17 4 4 9 15 - 25 16
13 Левый берег 17 4 4 9 9 - 20 16
14 Оболонь 17 3 5 9 10 - 29 14
15 Черноморец 17 3 3 11 11 - 25 12
16 Ингулец 16 1 6 9 12 - 31 9
Полная таблица

По теме:
Трабзонспор приостановил переговоры с Шахтером по Зубкову
ЯШАРИ: «В ЛНЗ у меня появилось чувство уверенности и лидерства»
Аренда или продажа? Известен формат возможного трансфера Траоре из Шахтера
статистика Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Александрия - Шахтер
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
Футбол | 30 декабря 2024, 07:32 0
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом

Итальянский специалист доволен игрой своей команды

Виктор ГРАЧЕВ: «Интуиция говорит, что Мудрика очень хорошо подставили»
Футбол | 30 декабря 2024, 20:01 30
Виктор ГРАЧЕВ: «Интуиция говорит, что Мудрика очень хорошо подставили»
Виктор ГРАЧЕВ: «Интуиция говорит, что Мудрика очень хорошо подставили»

Бывший форвард «Шахтера» не верит, что Мудрик виновен в допинг-скандале

«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
Бокс | 30.12.2024, 09:06
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
Футбол | 30.12.2024, 10:19
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
Украинец в списке. Рейтинг самых дорогих игроков, которые не забили в 2024
Футбол | 30.12.2024, 22:05
Украинец в списке. Рейтинг самых дорогих игроков, которые не забили в 2024
Украинец в списке. Рейтинг самых дорогих игроков, которые не забили в 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
30.12.2024, 10:00 3
Хоккей
Лунин поставил Пересу условие. Голкипер Реала принял кардинальное решение
Лунин поставил Пересу условие. Голкипер Реала принял кардинальное решение
30.12.2024, 08:22 13
Футбол
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
30.12.2024, 12:16 8
Футбол
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
30.12.2024, 07:49 2
Бокс
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
29.12.2024, 08:32 6
Бокс
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
29.12.2024, 05:48 15
Футбол
Завершилась первая часть ЧУ по хоккею. Неожиданный лидер + таблица
Завершилась первая часть ЧУ по хоккею. Неожиданный лидер + таблица
29.12.2024, 15:13
Хоккей
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
29.12.2024, 15:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем