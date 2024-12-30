Забили 25 мячей. Какой тур стал самым результативным в первой части УПЛ?

4-й тур УПЛ был самым результативным в первой части сезона 2024/25.

В 8 поединках 4-го тура команды забили 25 мячей, и только один гол был проведен с пенальти.

Больше всего голов болельщики увидели 24 августа в матче «Александрия» – «Шахтер» (4:3).

Нападающий Александр Филиппов оформил хет-трик для хозяев поля.

Видеообзор матча: Александрия – Шахтер – 4:3

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