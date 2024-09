Мудрик мог уйти в Арсенал? Челси пытался провернуть план, но он провалился

Лондонский Челси предлагал Арсеналу взять в аренду 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика вместо англичанина Рахима Стерлинга.

Как сообщает портал Teamnewsandtix, пенсионеры не хотели отпускать украинца, а просто пытались выбить из канониров более хорошие условия для аренды Стерлинга.

Но этот план не сработал. Стерлинг присоединился к команде Микеля Артеты на условиях Арсенала.

❗️ Больше новостей из АПЛ в Telegram-канале!

Аренда Стерлинга из Челси в Арсенал рассчитана до конца сезона 2024/25. В соглашении не прописан пункт о выкупе контракта.

На счету Мудрика 4 матча в текущей кампании. Результативными действиями Михаил пока не отметился, но сумел заработать пенальти для синих в ответном матче Q4 Лиги конференций против Серветта (1:2).

🚨Chelsea offered Arsenal the chance to sign Mykhailo Mudryk on loan on deadline day but the Gunners opted for Raheem Sterling instead.



Chelsea were never keen on letting Mudryk leave, however they used his name as a negotiation tactic to try and get a better deal for Raheem… pic.twitter.com/JAVbIvpyGb