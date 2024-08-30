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  4. Подарил пенальти. Известна оценка Мудрика за позорное поражение Челси в ЛК
Лига конференций
30 августа 2024, 02:39 |
71
0

Подарил пенальти. Известна оценка Мудрика за позорное поражение Челси в ЛК

Синие уступили Серветту 1:2 в ответном матче, но все равно вышли в основной этап еврокубка

30 августа 2024, 02:39 |
71
0
Подарил пенальти. Известна оценка Мудрика за позорное поражение Челси в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

29 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами Серветт и Челси [первый поединок – 0:2].

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Поединок прошел на местном стадионе в Женеве, Швейцария. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, но в основной этап еврокубка вышли синие благодаря победе в первой встрече с разницей в два мяча.

В стартовом составе пенсионеров на поле появился украинский вингер Михаил Мудник. Украинец отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Коула Палмера.

На 13-й Мудрик заработал пенальти. Игрок Серветта сфолил на Михаиле в штрафной площади. 11-метровый реализовал Кристофер Нкунку.

После завершения матча статистический портал SofaScore выставил оценки игрокам. Мудрик за свои действия получил 6.9 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан автор единственного мяча в составе Челси Нкунку – 8.0.

Оценки SofaScore за матч Серветт – Челси (2:1)

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Кристофер Нкунку Михаил Мудрик оценки SofaScore Челси Серветт Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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