Подарил пенальти. Известна оценка Мудрика за позорное поражение Челси в ЛК
Синие уступили Серветту 1:2 в ответном матче, но все равно вышли в основной этап еврокубка
29 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами Серветт и Челси [первый поединок – 0:2].
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Поединок прошел на местном стадионе в Женеве, Швейцария. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, но в основной этап еврокубка вышли синие благодаря победе в первой встрече с разницей в два мяча.
В стартовом составе пенсионеров на поле появился украинский вингер Михаил Мудник. Украинец отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Коула Палмера.
На 13-й Мудрик заработал пенальти. Игрок Серветта сфолил на Михаиле в штрафной площади. 11-метровый реализовал Кристофер Нкунку.
После завершения матча статистический портал SofaScore выставил оценки игрокам. Мудрик за свои действия получил 6.9 баллов.
Лучшим игроком поединка был признан автор единственного мяча в составе Челси Нкунку – 8.0.
Оценки SofaScore за матч Серветт – Челси (2:1)
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