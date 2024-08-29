Мудрик заработал пенальти в матче еврокубка. Пробить украинцу не дали

В ответном матче квалификации Лиги конференций между швейцарским Серветтом и лондонским Челси пенальти заработали гости из АПЛ.

На 13-й минуте встречи Михаила Мудрика сбил Кейго Цунемото, который не сумел сдержать рывок украинца. Правда, пробить с точки Мудрику не дали.

Пенальти исполнил форвард Кристофер Нкунку, который не допустил ошибку и сделал счет 3:0 по сумме двух матчей. У Михаила в ныненшнем сезоне пока нет результативных действий.