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  4. Мудрик заработал пенальти в матче еврокубка. Пробить украинцу не дали
Лига конференций
29 августа 2024, 22:02 | Обновлено 29 августа 2024, 22:48
4098
11

Мудрик заработал пенальти в матче еврокубка. Пробить украинцу не дали

Мудрик заработал пенальти, Нкунку реализовал

29 августа 2024, 22:02 | Обновлено 29 августа 2024, 22:48
4098
11
Мудрик заработал пенальти в матче еврокубка. Пробить украинцу не дали
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ответном матче квалификации Лиги конференций между швейцарским Серветтом и лондонским Челси пенальти заработали гости из АПЛ.

На 13-й минуте встречи Михаила Мудрика сбил Кейго Цунемото, который не сумел сдержать рывок украинца. Правда, пробить с точки Мудрику не дали.

Пенальти исполнил форвард Кристофер Нкунку, который не допустил ошибку и сделал счет 3:0 по сумме двух матчей. У Михаила в ныненшнем сезоне пока нет результативных действий.

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Михаил Мудрик Челси Лига конференций Серветт Кристофер Нкунку
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 11
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Standard
Цікаво, як може зароблений пенальті не рахуватися результативною дією? Адже це навіть краще, ніж гольова передача. На моїй пам'яті це третій пенальті у Челсі на Мудрику.
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+6
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Фанькин кот
Мишаня молодец! Так держать! 
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+2
Serhii P.
Мудрику потрібно бути нахабнішим, негри по природі борзі і охренівші. Нехай бере приклад з Палмера, коли минулого сезону негри (Мадуеке і Джексон) хотіли забрати у нього право пробивати пенальті, то він з Галахером швиденько їх поставили на місце. Ледь до бійки не дійшло.
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+1
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Mishka_Tayson
Мудрику треба тікати з того Челсі - чим швидше, тим краще для нього ж.
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0
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dim4uk007
Він ще гірше грає, ніж в перший рік в Челсі..... деградує він в цій команді....в його діях немає ні швидкості, ні креативності, ні забігань за спину, ні цікавих рішень по просуванню м'яча.....тільки  спортивна ходьба туди-сюди.....найгірший  український легіонер в Європі на даний час.....а жаль, маючи такий потенціал, так гавняно грати.....хоч і Челсі загалом показує, від слова,  нічого.....одні муки з тим Серветом
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-1
DK1961
Ну куда ему ещё пеналь бить... Рядом судья, ударит со всей силы, но вариантов три: 
- попадет на верхний ярус стадика;
- собьёт угловой флажек;
- попадет в судью, того вынесут.
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-3
protasov_lyopu_dadaj
у тебя фобия, тебе нужно лечиться
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-6
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