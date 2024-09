ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших форвардов XXI века завершил карьеру в сборной

37-летний форвард Луис Суарес, которого по праву можно считать одним из лучших форвард XXI века, завершил карьеру в сборной Уругвая.

Луис провел прощальную пресс-конференцию, на которой не сумел сдержать слез.

Суарес выступал за сборную Уругвая с 2007 года. За 17 лет Луис провел 142 матча за национальную команду, в которых забил 69 голов. Именно он является лучшим бомбардиров в истории уругвайской сборной. В 2011 году он вместе с «небесно-голубыми» выиграл Копа Америка.

Последним турниром Суареса с Уругваем был Кубок Америка, где он дошел до полуфинала и проиграл Колумбии 0:1. В матче за третье место уругвайцы обыграли национальную Канаду в серии послематчевых пенальти 4:3 (основное время игры завершилось со счетом 2:2). На турнире Суарес провел 4 поединка и забил 1 гол.

В мае 2024 года сборную Уругвая покинул и Эдисон Кавани.

Breaking: Luis Suárez has retired from international football, he announced in a press conference. pic.twitter.com/27E41pbNsJ