Месси ушел без голов. Интер Майами спас ничью на последних минутах матча
Товарищеский поединок против «Орландо Сити» состоялся 15 февраля
15 февраля состоялся товарищеский матч между двумя американскими командами – на поле встретились «Интер Майами» и «Орландо Сити».
Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 2:2. «Интер Майами» забил на 90+3-й минуте благодаря точному удару от Фафы Пико.
Лионель Месси и Луис Суарес вышли в стартовом составе команды и были заменены на 75-й минуте, однако результативными действиями отметиться не сумели.
Товарищеский матч, 15 февраля. Тампа (США)
Интер Майами – Орландо Сити – 2:2
Голы: Альенде, 22, Пико, 90+3 – Охеда, 15, Энрике, 54
Видеообзор матча:
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