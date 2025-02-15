Месси ушел без голов. Интер Майами спас ничью на последних минутах матча

15 февраля состоялся товарищеский матч между двумя американскими командами – на поле встретились «Интер Майами» и «Орландо Сити».

Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 2:2. «Интер Майами» забил на 90+3-й минуте благодаря точному удару от Фафы Пико.

Лионель Месси и Луис Суарес вышли в стартовом составе команды и были заменены на 75-й минуте, однако результативными действиями отметиться не сумели.

Товарищеский матч, 15 февраля. Тампа (США)

Интер Майами – Орландо Сити – 2:2

Голы: Альенде, 22, Пико, 90+3 – Охеда, 15, Энрике, 54

Видеообзор матча: