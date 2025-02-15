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  4. Месси ушел без голов. Интер Майами спас ничью на последних минутах матча
Major League Soccer
15 февраля 2025, 11:08 |
271
0

Месси ушел без голов. Интер Майами спас ничью на последних минутах матча

Товарищеский поединок против «Орландо Сити» состоялся 15 февраля

15 февраля 2025, 11:08 |
271
0
Месси ушел без голов. Интер Майами спас ничью на последних минутах матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

15 февраля состоялся товарищеский матч между двумя американскими командами – на поле встретились «Интер Майами» и «Орландо Сити».

Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 2:2. «Интер Майами» забил на 90+3-й минуте благодаря точному удару от Фафы Пико.

Лионель Месси и Луис Суарес вышли в стартовом составе команды и были заменены на 75-й минуте, однако результативными действиями отметиться не сумели.

Товарищеский матч, 15 февраля. Тампа (США)

Интер Майами – Орландо Сити – 2:2

Голы: Альенде, 22, Пико, 90+3 – Охеда, 15, Энрике, 54

Видеообзор матча:

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Орландо Сити товарищеские матчи Лионель Месси Луис Суарес видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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