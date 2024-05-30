Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард завершил карьеру в сборной Уругвая
Другие новости
30 мая 2024, 21:51 |
2062
1

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард завершил карьеру в сборной Уругвая

Эдинсон Кавани опубликовал прощальный пост в своем Instagram

30 мая 2024, 21:51 |
2062
1
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард завершил карьеру в сборной Уругвая
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

Именитый 37-летний форвард Эдинсон Кавани, который на клубном уровне выступает за аргентинский «Бока Хуниорс», объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая:

«Мои дорогие «селесте». Я просто хочу поблагодарить вас за все, чему вы научили меня в процессе работы. Я не хочу много говорить об этом. Сегодня я напишу всего несколько слов, но они полны глубоких чувств.

Спасибо каждому из тех, кто был частью этого пути на протяжении стольких лет. Я был и всегда буду счастлив, что надевал эту футболку, символизирующую то, что я люблю больше всего на свете, – мою страну.

Несомненно, это были бесценные годы, мне было бы что сказать, подсчитать и вспомнить, но сегодня я хочу посвятить себя этому новому этапу своей карьеры и сделать все, что от меня зависит.

Сегодня я принял решение уйти из команды, но я всегда буду следить за ней с волнением, как тогда, когда была моя очередь выходить на поле
в этой прекрасной футболке. Крепко обнимаю», – написал Кавани в своем Instagram.

Эдинсон выступал за национальную команду своей страны с 2008 года, а в 2011 выиграл Кубок Америки. Всего в составе сборной Уругвая Кавани провел 136 матчей и забил 58 голов.

По теме:
Уайлдер назвал условие, при котором завершит карьеру в ближайшие дни
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
Провел 12 сезонов в УПЛ. Украинский футболист завершил карьеру в 37 лет
завершение карьеры Эдинсон Кавани сборная Уругвая по футболу
Даниил Агарков Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат стал лучшим игроком чемпионата по системе гол+пас
Футбол | 30 мая 2024, 21:30 1
Ванат стал лучшим игроком чемпионата по системе гол+пас
Ванат стал лучшим игроком чемпионата по системе гол+пас

В сезоне-2023/24 форвард «Динамо» забил 14 мячей и сделал 7 голевых передач

«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
Бокс | 30 мая 2024, 10:34 2
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри

Промоутер Тайсона высказался о реванше

Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв француженку
Теннис | 30.05.2024, 16:25
Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв француженку
Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв француженку
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
Футбол | 29.05.2024, 23:59
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
Бокс | 30.05.2024, 10:42
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BATI-GOOOOOL
Не поганий гравець .Залишив свій слід у футболі.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
30.05.2024, 10:08 2
Бокс
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
29.05.2024, 09:14 13
Футбол
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
30.05.2024, 07:47 5
Футбол
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
29.05.2024, 06:20 15
Футбол
Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
28.05.2024, 18:05 2
Бокс
Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?
Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?
29.05.2024, 08:59 6
Бокс
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
28.05.2024, 21:33 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
29.05.2024, 12:53 28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем