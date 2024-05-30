ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард завершил карьеру в сборной Уругвая

Именитый 37-летний форвард Эдинсон Кавани, который на клубном уровне выступает за аргентинский «Бока Хуниорс», объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая:

«Мои дорогие «селесте». Я просто хочу поблагодарить вас за все, чему вы научили меня в процессе работы. Я не хочу много говорить об этом. Сегодня я напишу всего несколько слов, но они полны глубоких чувств.

Спасибо каждому из тех, кто был частью этого пути на протяжении стольких лет. Я был и всегда буду счастлив, что надевал эту футболку, символизирующую то, что я люблю больше всего на свете, – мою страну.

Несомненно, это были бесценные годы, мне было бы что сказать, подсчитать и вспомнить, но сегодня я хочу посвятить себя этому новому этапу своей карьеры и сделать все, что от меня зависит.

Сегодня я принял решение уйти из команды, но я всегда буду следить за ней с волнением, как тогда, когда была моя очередь выходить на поле

в этой прекрасной футболке. Крепко обнимаю», – написал Кавани в своем Instagram.

Эдинсон выступал за национальную команду своей страны с 2008 года, а в 2011 выиграл Кубок Америки. Всего в составе сборной Уругвая Кавани провел 136 матчей и забил 58 голов.