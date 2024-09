ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал вингера из Челси. Известна сумма трансфера

Саудовский клуб Аль-Наср официально объявил о трансфере 19-летнего бразильского вингера Анжело Габриэла из лондонского Челси.

Контракт рассчитан до лета 2029 года. Сообщается, что пенсионеры получили за игрока 23 миллиона евро, а в соглашении также прописан процент от будущей продажи футболиста.

В сезоне 2023/24 Анжело Габриэл на правах аренды провел 25 матчей за Страсбург, отметившись 4 голевыми передачами.

После перехода в Челси летом 2023 года Анжело так и не успел дебютировать за основную команду клуба.

IT'S OFFICIAL!

Ângelo Gabriel is 𝐍𝐚𝐬𝐬𝐫𝐚𝐰𝐢 🤩



Welcome to AlNassr, Ângelo 🔥💛#Ângelo_is_Yellow pic.twitter.com/UaifX6kuze