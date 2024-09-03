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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал вингера из Челси. Известна сумма трансфера
Саудовская Аравия
03 сентября 2024, 01:27 |
225
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал вингера из Челси. Известна сумма трансфера

Анжело Габриэл присоединился к саудовскому клубу, контракт рассчитан на 5 лет

03 сентября 2024, 01:27 |
225
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал вингера из Челси. Известна сумма трансфера
Twitter. Анжело Габриэл

Саудовский клуб Аль-Наср официально объявил о трансфере 19-летнего бразильского вингера Анжело Габриэла из лондонского Челси.

Контракт рассчитан до лета 2029 года. Сообщается, что пенсионеры получили за игрока 23 миллиона евро, а в соглашении также прописан процент от будущей продажи футболиста.

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В сезоне 2023/24 Анжело Габриэл на правах аренды провел 25 матчей за Страсбург, отметившись 4 голевыми передачами.

После перехода в Челси летом 2023 года Анжело так и не успел дебютировать за основную команду клуба.

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Анжело Габриэл Аль-Наср Эр-Рияд Челси трансферы трансферы АПЛ Страсбург чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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