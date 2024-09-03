ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал вингера из Челси. Известна сумма трансфера
Анжело Габриэл присоединился к саудовскому клубу, контракт рассчитан на 5 лет
Саудовский клуб Аль-Наср официально объявил о трансфере 19-летнего бразильского вингера Анжело Габриэла из лондонского Челси.
Контракт рассчитан до лета 2029 года. Сообщается, что пенсионеры получили за игрока 23 миллиона евро, а в соглашении также прописан процент от будущей продажи футболиста.
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В сезоне 2023/24 Анжело Габриэл на правах аренды провел 25 матчей за Страсбург, отметившись 4 голевыми передачами.
После перехода в Челси летом 2023 года Анжело так и не успел дебютировать за основную команду клуба.
IT'S OFFICIAL!— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 2, 2024
Ângelo Gabriel is 𝐍𝐚𝐬𝐬𝐫𝐚𝐰𝐢 🤩
Welcome to AlNassr, Ângelo 🔥💛#Ângelo_is_Yellow pic.twitter.com/UaifX6kuze
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