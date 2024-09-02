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Лига чемпионов
02 сентября 2024, 20:14 | Обновлено 02 сентября 2024, 20:22
319
0

УЕФА снизила цены на билеты для выездных болельщиков

Ассоциация хочет сделать доступ к матчам более доступным для приезжих болельщиков

02 сентября 2024, 20:14 | Обновлено 02 сентября 2024, 20:22
319
0
УЕФА снизила цены на билеты для выездных болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА ввела ограничение на стоимость выездных билетов в клубных соревнованиях с этого сезона.

«Начиная с сезона 2024/25, максимальные цены на билеты для выездных болельщиков составят 60 евро в Лиге чемпионов УЕФА. В сезоне 2025/26 они будут ещё больше снижены и составят 50 евро в Лиге чемпионов», – говорится в заявлении УЕФА.

Связано это с увеличением матчей, в том числе и топовых. Европейская футбольная ассоциация хочет сделать доступ к матчам более доступным для приезжих болельщиков.

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Лига чемпионов билеты
Алексей Тиньков Источник: УЕФА
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