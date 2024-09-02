УЕФА снизила цены на билеты для выездных болельщиков

УЕФА ввела ограничение на стоимость выездных билетов в клубных соревнованиях с этого сезона.

«Начиная с сезона 2024/25, максимальные цены на билеты для выездных болельщиков составят 60 евро в Лиге чемпионов УЕФА. В сезоне 2025/26 они будут ещё больше снижены и составят 50 евро в Лиге чемпионов», – говорится в заявлении УЕФА.

Связано это с увеличением матчей, в том числе и топовых. Европейская футбольная ассоциация хочет сделать доступ к матчам более доступным для приезжих болельщиков.