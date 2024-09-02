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  4. Источник: клубы УПЛ не хотят играть в Кривом Роге, но не говорят об этом
Украина. Премьер лига
02 сентября 2024, 19:13 |
1014
6

Источник: клубы УПЛ не хотят играть в Кривом Роге, но не говорят об этом

Публично клубы не готовы это обсуждать

02 сентября 2024, 19:13 |
1014
6
Источник: клубы УПЛ не хотят играть в Кривом Роге, но не говорят об этом
ФК Кривбасс

По информации журналиста Виктора Вацко, многие клубы УПЛ не горят желанием ездить на матчи в Кривой Рог, который находится недалеко от линии фронта и страдает от регулярных обстрелов.

В воскресенье не был доигран матч «Кривбасс» – «Шахтер», который, скорее всего, перенесут на 2025 год.

Однако местная военная администрация разрешает проведение матчей в регионе, поэтому клубы не могут отказаться приезжать в Кривой Рог. Кроме того, для команд, если они поднимут этот вопрос, будут репутационные потери, поэтому публично эта тема не обсуждается.

Команда Юрия Вернидуба набрала 7 очков за четыре проведенных тура нынешнего сезона.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война Кривбасс Кривой Рог
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 6
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easterly
А хто ще окрім вацька ще щось сказав?
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+2
Толян
Туда летят ракета, а не арта. А ркеты и во Львов прилетят с ужгородом. В чем кипишь?
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0
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Фанькин кот
А почему нельзя это обсудить открыто и честно? У нас ведь свобода слова, мысли и вообще европейская демократия, верно?
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-1
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