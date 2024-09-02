Источник: клубы УПЛ не хотят играть в Кривом Роге, но не говорят об этом
Публично клубы не готовы это обсуждать
По информации журналиста Виктора Вацко, многие клубы УПЛ не горят желанием ездить на матчи в Кривой Рог, который находится недалеко от линии фронта и страдает от регулярных обстрелов.
В воскресенье не был доигран матч «Кривбасс» – «Шахтер», который, скорее всего, перенесут на 2025 год.
Однако местная военная администрация разрешает проведение матчей в регионе, поэтому клубы не могут отказаться приезжать в Кривой Рог. Кроме того, для команд, если они поднимут этот вопрос, будут репутационные потери, поэтому публично эта тема не обсуждается.
Команда Юрия Вернидуба набрала 7 очков за четыре проведенных тура нынешнего сезона.
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