Источник: клубы УПЛ не хотят играть в Кривом Роге, но не говорят об этом

По информации журналиста Виктора Вацко, многие клубы УПЛ не горят желанием ездить на матчи в Кривой Рог, который находится недалеко от линии фронта и страдает от регулярных обстрелов.

В воскресенье не был доигран матч «Кривбасс» – «Шахтер», который, скорее всего, перенесут на 2025 год.

Однако местная военная администрация разрешает проведение матчей в регионе, поэтому клубы не могут отказаться приезжать в Кривой Рог. Кроме того, для команд, если они поднимут этот вопрос, будут репутационные потери, поэтому публично эта тема не обсуждается.

Команда Юрия Вернидуба набрала 7 очков за четыре проведенных тура нынешнего сезона.