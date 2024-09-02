Худший матч Миколенко, активный Мудрик и провал Цыганкова

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Зинченко вышел на замену в конце игры

«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» – 1:1

«Канониры» вышли вперед в первом тайме, а во второй половине игры «чайки» сравняли счет. Хозяева почти весь второй тайм играли в меньшинстве после удаления Деклана Райса.

Александр Зинченко вышел на замену на 80-й минуте игры. Микелю Артете нужно было освежить игру, потому что его команда играла в меньшинстве. Украинский защитник помог в контроле мяча. В обороне проигрывал позицию Жоао Педру, который имел все шансы замкнуть прострел, но Зинченко подстраховали партнеры.

«Арсенал» на 4-й строчке с 7-ю баллами.

Забарный против Миколенко

«Эвертон» дома уступил «Борнмуту» – 2:3.

«Ириски» побеждали до 86-й минуты 2:0, но умудрились проиграть поединок.

Илья Забарный провел на поле весь матч. В случае с первым пропущенным голом украинский защитник пытался спасти ситуацию, заблокировать удар Майкла Кина, но удар английского защитника прошел между ног у Забарного. В случае со вторым пропущенным голом никакой вины Ильи нет.

У украинского центрального защитника было очень много физической борьбы в собственной штрафной. Почти всю ее выиграл. В плане креатива – начал атаку, завершившуюся победным голом.



Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Виталий Миколенко тоже провел весь поединок. Бывший динамовец проводил свой привычный матч за «Эвертон», когда больше был сконцентрирован на обороне и редко подключался к атакам. Но конец матча Виталий откровенно провалил.

В ситуации с первым голом Миколенко упустил Данго Уаттара на дальней стойке. Виталий позволил оппоненту замкнуть фланговый прострел. Миколенко проиграл позицию своему визави.

В ситуации со вторым голом Миколенко не успел вернуться в оборону. Именно с его фланга прошла атака, завершившаяся навесной передачей и голом.

В третьем голе бывший динамовец проиграл силовую борьбу в середине поля. Потом не успел вернуться на свою позицию.

Во всех трех мячах есть вина Миколенко. Наверное, это худший матч левого защитника из Украины за время выступлений в АПЛ.

«Эвертон» остается худшей командой АПЛ. «Ириски» занимают 20-е место в таблице, не набрав ни одного очка. «Борнмут» поднялся на 8-е место с 5-ю очками.

Мудрик усилил игру

«Челси» дома разошёлся миром с «Кристал Пэлас» – 1:1

Хозяева открыли счет в середине первого тайма, а гости ответили своим мячом сразу после перерыва.

Михаил Мудрик вышел на замену и провел на поле 24 минуты. Украинский вингер усилил игру лондонцев после выхода на замену. Михаил несколько раз очень хорошо отработал в обороне, разгонял атаки. На последних секундах игры отобрал мяч у соперника и длинной передачей вывел Николаса Джексона один на один с вратарем гостей. Сенегальский нападающий не смог принести победу своей команде, пробив в голкипера «Кристал Пэлас».

В турнирной таблице «Челси» идет на 11-м месте, имея в активе 4 очка.

Цыганкова заменили в перерыве

«Жирона» в гостях победила «Севилью» – 2:0.

Каталонцы забили по одному голу в каждом из таймов.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве матча. Украинский вингер не может записать себе в актив этот поединок. Цыганков был пассивен в течение первого тайма. Совершенно потерялся на поле. Только однажды обыграл соперника. Потому закономерно не вышел на второй тайм. Статистические порталы признали украинца одним из худших игроков поединка.

«Жирона» с 7-ю очками поднялась на 5-е место Ла Лиги.

Довбик не забивает третий матч подряд

«Рома» в гостях сыграла вничью с «Ювентусом» – 0:0.



Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Туринцы были ближе к победе, но ни одна из команд так и не смогла забить.

Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту. Украинский нападающий остался даже без полумоментов в течение игры. Мяч очень редко попадал к Артему. Довбик выглядел отрезанным от середины поля. А собственное мастерство не позволяет ему создавать самому себе моменты. У Артема был один удар, но и тот заблокировали защитники «Юве».

«Рома» набрала 2 очка и находится на 17-м месте.

Малиновский не усилил игру

«Дженоа» дома уступил «Вероне» – 0:2.

Гости забили свои два гола в начале второго тайма.

Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных. Украинский полузащитник вышел на поле, когда «грифоны» пропустили первый гол. Малиновский должен был усилить игру, но почти сразу хозяева получили пенальти в свои ворота и второй гол.

К сожалению, как-то усилить игру Руслану так и не удалось. Украинский полузащитник так и не пробил ни разу по воротам соперника. Сделал хороший пас на Жуниора Мессиаса. Но креатива было мало.

«Дженоа» находится на 10-м месте с 4-мя очками.

Ярмолюк и Лунин в запасе

«Брентфорд» победил дома «Саутгемптон» – 3:1. Егор Ярмолюк наблюдал за победой своей команды со скамейки запасных.

«Реал» одолел «Бетис» – 2:0. Андрей Лунин провел матч на скамье запасных.

Сергей ТИЩЕНКО