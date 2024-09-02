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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Роналду подписал защитника РБ Лейпциг
Саудовская Аравия
02 сентября 2024, 21:14 |
167
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Роналду подписал защитника РБ Лейпциг

Мохамед Симакан продолжит карьеру в Саудовской Аравии

02 сентября 2024, 21:14 |
167
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Роналду подписал защитника РБ Лейпциг
ФК Аль-Наср. Мохамед Симакан

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» официально сообщил о подписании центрального/правого защитник «РБ Лейпциг» Мохамеда Симакана. Контракт рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 45 миллионов евро. В составе «Аль-Насра» Симакан будет выступать под 3-м номером.

Цвета «РБ Лейпциг» француз защищал с лета 2021 года. В прошлом сезоне провел 42 матча во всех турнирах, отличившись в них 3 голами и 4 ассистами. Выступал за молодежную сборную Франции U-21, в составе которой провел 7 матчей.

Ранее «Аль-Наср» расторг контракт с Алексом Теллесом.

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Аль-Наср Эр-Рияд Мохамед Симакан
Олег Дидух Источник: ФК Аль-Наср
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