ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Роналду подписал защитника РБ Лейпциг

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» официально сообщил о подписании центрального/правого защитник «РБ Лейпциг» Мохамеда Симакана. Контракт рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 45 миллионов евро. В составе «Аль-Насра» Симакан будет выступать под 3-м номером.

Цвета «РБ Лейпциг» француз защищал с лета 2021 года. В прошлом сезоне провел 42 матча во всех турнирах, отличившись в них 3 голами и 4 ассистами. Выступал за молодежную сборную Франции U-21, в составе которой провел 7 матчей.

Ранее «Аль-Наср» расторг контракт с Алексом Теллесом.