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Саудовская Аравия
02 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 02 сентября 2024, 15:31
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Клуб Аль-Наср распрощался с экс-игроком Ман Юнайтед

Алекс Теллер больше не является партнером Криштиану Роналду

02 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 02 сентября 2024, 15:31
735
0
Клуб Аль-Наср распрощался с экс-игроком Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Теллес

Клуб «Аль-Наср» из Эр-Рияда и 31-летний защитник Алекс Теллес расторгли соглашение согласно взаимной договоренности.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» получил статус свободного агента.

В нынешнем сезоне Алекс Теллес провел в чемпионате Саудовской Аравии два матча. В предыдущем сезоне на его счету было 27 матчей, 2 гола и 4 ассиста.

За «Аль-Наср» Теллес играл с лета 2023 года, получая 7 млн евро в год.

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Алекс Теллес Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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