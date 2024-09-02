Клуб Аль-Наср распрощался с экс-игроком Ман Юнайтед

Клуб «Аль-Наср» из Эр-Рияда и 31-летний защитник Алекс Теллес расторгли соглашение согласно взаимной договоренности.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» получил статус свободного агента.

В нынешнем сезоне Алекс Теллес провел в чемпионате Саудовской Аравии два матча. В предыдущем сезоне на его счету было 27 матчей, 2 гола и 4 ассиста.

За «Аль-Наср» Теллес играл с лета 2023 года, получая 7 млн евро в год.