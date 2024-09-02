Саудовская Аравия02 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 02 сентября 2024, 15:31
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Клуб Аль-Наср распрощался с экс-игроком Ман Юнайтед
Алекс Теллер больше не является партнером Криштиану Роналду
02 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 02 сентября 2024, 15:31
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Клуб «Аль-Наср» из Эр-Рияда и 31-летний защитник Алекс Теллес расторгли соглашение согласно взаимной договоренности.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» получил статус свободного агента.
В нынешнем сезоне Алекс Теллес провел в чемпионате Саудовской Аравии два матча. В предыдущем сезоне на его счету было 27 матчей, 2 гола и 4 ассиста.
За «Аль-Наср» Теллес играл с лета 2023 года, получая 7 млн евро в год.
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