ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Атлетико стал одноклубником Довбика

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Марио Эрмосо перешел в Рому
«Рома» официально сообщила о переходе испанского экс-центрбека «Атлетико» Марио Эрмосо.
Испанец перешел к волкам на правах свободного агента. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего испанца в 25 миллионов евро. Детали контракта пока не разглашаются.
Защитник будет выступать за «Рому» под 22-м номером.
В сезоне 2023/24 Эрмосо провел за «Атлетико» в Ла Лиге 31 матч, в которых отдал 1 голевую передачу.
Written in the stars 🟡🔴#ASRoma pic.twitter.com/ZeHjfN8GeE— AS Roma English (@ASRomaEN) September 2, 2024
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