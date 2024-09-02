ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Атлетико стал одноклубником Довбика

«Рома» официально сообщила о переходе испанского экс-центрбека «Атлетико» Марио Эрмосо.

Испанец перешел к волкам на правах свободного агента. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего испанца в 25 миллионов евро. Детали контракта пока не разглашаются.

Защитник будет выступать за «Рому» под 22-м номером.

В сезоне 2023/24 Эрмосо провел за «Атлетико» в Ла Лиге 31 матч, в которых отдал 1 голевую передачу.