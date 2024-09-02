Ровно 13 лет назад именитый украинский футболист Андрей Ярмоленко забил самый быстрый гол в истории сборной Украины.

Это случилось 2 сентября 2011 года в товарищеском поединке против национальной команды Уругвая.

Ярмоленко поразил ворота уругвайцев уже на 15-й секунде. На старте встречи Евгений Коноплянка перехватил мяч у защитника соперников, отдал на Марко Девича, который и ассистировал на Андрея.

К сожалению, победить сине-желтым тогда не удалось. Матч завершился поражением украинской сборной со счетом 2:3. Еще один мяч за Украину оформил Коноплянка.

ВИДЕО. Как 13 лет назад Ярмоленко забил самый быстрый гол сборной Украины