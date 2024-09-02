ВИДЕО. Как 13 лет назад Ярмоленко забил самый быстрый гол сборной Украины
2 сентября 2011 года Андрей поразил ворота Уругвая за 15 секунд в товарищеском матче
Ровно 13 лет назад именитый украинский футболист Андрей Ярмоленко забил самый быстрый гол в истории сборной Украины.
Это случилось 2 сентября 2011 года в товарищеском поединке против национальной команды Уругвая.
Ярмоленко поразил ворота уругвайцев уже на 15-й секунде. На старте встречи Евгений Коноплянка перехватил мяч у защитника соперников, отдал на Марко Девича, который и ассистировал на Андрея.
К сожалению, победить сине-желтым тогда не удалось. Матч завершился поражением украинской сборной со счетом 2:3. Еще один мяч за Украину оформил Коноплянка.
ВИДЕО. Как 13 лет назад Ярмоленко забил самый быстрый гол сборной Украины
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