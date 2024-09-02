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  4. ВИДЕО. Как 13 лет назад Ярмоленко забил самый быстрый гол сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
02 сентября 2024, 21:59 |
1458
3

ВИДЕО. Как 13 лет назад Ярмоленко забил самый быстрый гол сборной Украины

2 сентября 2011 года Андрей поразил ворота Уругвая за 15 секунд в товарищеском матче

02 сентября 2024, 21:59 |
1458
3
ВИДЕО. Как 13 лет назад Ярмоленко забил самый быстрый гол сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Ровно 13 лет назад именитый украинский футболист Андрей Ярмоленко забил самый быстрый гол в истории сборной Украины.

Это случилось 2 сентября 2011 года в товарищеском поединке против национальной команды Уругвая.

Ярмоленко поразил ворота уругвайцев уже на 15-й секунде. На старте встречи Евгений Коноплянка перехватил мяч у защитника соперников, отдал на Марко Девича, который и ассистировал на Андрея.

К сожалению, победить сине-желтым тогда не удалось. Матч завершился поражением украинской сборной со счетом 2:3. Еще один мяч за Украину оформил Коноплянка.

ВИДЕО. Как 13 лет назад Ярмоленко забил самый быстрый гол сборной Украины

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua81
Ярмоленко и Муслера до сих пор пылят
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+1
Keen Vision
Уругвай тоді мав неймовірно потужний склад, самі лише Кавані із Суаресом у нападі були зірковим дуетом світового рівня.
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0
Boodya
13 років тому, я в а.уї.
Як же швидко летить час
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0
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