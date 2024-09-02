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Лига наций
02 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:32
933
1

ВИДЕО. Цыганков присоединился к сборной Украины в Праге

Сине-желтые будут готовиться к матчам Лиги наций

02 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:32
933
1
ВИДЕО. Цыганков присоединился к сборной Украины в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер испанской Жироны Виктор Цыганков прибыл в расположение сборной Украины.

В сентябре сборная Украины в Праге проведет два матча Лиги наций 2024/25.

7 сентября в сине-желтые будут принимать команду Албании, 10 сентября в том же городе сыграют выездной поединок против Чехии.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал состав команды.

ВИДЕО. Цыганков приехал в лагерь сборной Украины в Праге

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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🔱Avtoigor🔱
Де ви таку фотку знайшли
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