Лига наций02 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:32
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ВИДЕО. Цыганков присоединился к сборной Украины в Праге
Сине-желтые будут готовиться к матчам Лиги наций
02 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:32
933
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Вингер испанской Жироны Виктор Цыганков прибыл в расположение сборной Украины.
В сентябре сборная Украины в Праге проведет два матча Лиги наций 2024/25.
7 сентября в сине-желтые будут принимать команду Албании, 10 сентября в том же городе сыграют выездной поединок против Чехии.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал состав команды.
ВИДЕО. Цыганков приехал в лагерь сборной Украины в Праге
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