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Major League Soccer
02 сентября 2024, 22:19 |
861
1

ВИДЕО. Игрок Шахтера забил очередной гол в MLS

На счету Кевина Келси 6 забитых мячей в 17 матчах за «Цинциннати»

02 сентября 2024, 22:19 |
861
1
ВИДЕО. Игрок Шахтера забил очередной гол в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Келси

В воскресенье, 1 сентября 2024 года, состоялся матч регулярного сезона MLS между «Цинциннати» и «Монреаль Импакт». Победу со счетом 4:1 одержали хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый гол в матче забил венесуэльский нападающий «Цинциннати» Кевин Келси, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру». Игрок грудью принял мяч после неудачного выноса защитника соперника и вторым касанием переиграл кипера «Монреаля».

В целом это 6-й забитый мяч Кевина Келси в 17 матчах за «Цинциннати». Его аренда в клуб MLS действует до конца 2024 года.

ВИДЕО. Игрок Шахтера забил очередной гол в MLS

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Кевин Келси Шахтер Донецк Цинциннати (MLS) видео голов и обзор Монреаль Импакт Major League Soccer (MLS)
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
опять д.бильній заголовок. какой же он сейчас "гравець шахтаря"? Он гравець Цинцинати ,которого клуб арендовал у Шахтаря. 
Ну или гравець Цинцинати права на которого принадлежат Шахтарю...
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