В воскресенье, 1 сентября 2024 года, состоялся матч регулярного сезона MLS между «Цинциннати» и «Монреаль Импакт». Победу со счетом 4:1 одержали хозяева поля.

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Первый гол в матче забил венесуэльский нападающий «Цинциннати» Кевин Келси, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру». Игрок грудью принял мяч после неудачного выноса защитника соперника и вторым касанием переиграл кипера «Монреаля».

В целом это 6-й забитый мяч Кевина Келси в 17 матчах за «Цинциннати». Его аренда в клуб MLS действует до конца 2024 года.

ВИДЕО. Игрок Шахтера забил очередной гол в MLS