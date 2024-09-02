ВИДЕО. Игрок Шахтера забил очередной гол в MLS
На счету Кевина Келси 6 забитых мячей в 17 матчах за «Цинциннати»
В воскресенье, 1 сентября 2024 года, состоялся матч регулярного сезона MLS между «Цинциннати» и «Монреаль Импакт». Победу со счетом 4:1 одержали хозяева поля.
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Первый гол в матче забил венесуэльский нападающий «Цинциннати» Кевин Келси, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру». Игрок грудью принял мяч после неудачного выноса защитника соперника и вторым касанием переиграл кипера «Монреаля».
В целом это 6-й забитый мяч Кевина Келси в 17 матчах за «Цинциннати». Его аренда в клуб MLS действует до конца 2024 года.
ВИДЕО. Игрок Шахтера забил очередной гол в MLS
✨ Kevin ✨ pic.twitter.com/b6O3oyoAX5— FC Cincinnati (@fccincinnati) September 2, 2024
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