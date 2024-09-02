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Италия
02 сентября 2024, 22:15 |
312
0

Наполи близок к продлению контракта с лидером команды

Хвича Кварацхелия получил повышение зарплаты

02 сентября 2024, 22:15 |
312
0
Наполи близок к продлению контракта с лидером команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

«Наполи» близок к продлению контракта с одним из лидеров команды, вингером Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, новое соглашение с Кварацхелией будет рассчитано на пять лет – до лета 2029 года. Зарплата 23-летнего грузина вырастет до 5,5 миллионов евро в год плюс 1,5 миллиона возможных бонусов.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 9 ассистов в 45 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Наполи Хвича Кварацхелия Николо Скира продление контракта
Олег Дидух Источник: Николо Скира
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