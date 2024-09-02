Италия02 сентября 2024, 22:15 |
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Наполи близок к продлению контракта с лидером команды
Хвича Кварацхелия получил повышение зарплаты
02 сентября 2024, 22:15 |
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«Наполи» близок к продлению контракта с одним из лидеров команды, вингером Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.
По его информации, новое соглашение с Кварацхелией будет рассчитано на пять лет – до лета 2029 года. Зарплата 23-летнего грузина вырастет до 5,5 миллионов евро в год плюс 1,5 миллиона возможных бонусов.
Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 9 ассистов в 45 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
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