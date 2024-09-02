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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо сообщило, где будет играть матчи основного раунда ЛЕ
Лига Европы
02 сентября 2024, 20:44 |
2120
14

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо сообщило, где будет играть матчи основного раунда ЛЕ

Киевский клуб подтвердил, что будет играть в Гамбурге

02 сентября 2024, 20:44 |
2120
14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо сообщило, где будет играть матчи основного раунда ЛЕ
ФК Динамо

30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы.

Своих соперников в основном этапе второго по силе еврокубкового клубного турнира узнало и киевское Динамо: Лацио (Италия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия).

Киевский клуб официально подтвердил, что матчи основного раунда Лиги Европы будет играть в немецком Гамбурге.

Номинально домашним стадионом киевского «Динамо» на предстоящие матчи основного этапа Лиги Европы будет «Гамбург Арена».

Арена в немецком Гамбурге, которая была открыта в 1998 году и принимала финал Лиги Европы-2009/10, а также игры ЧМ-2006 и ЧЕ-2024, на международных матчах способна вместить 51 500 зрителей.

«Динамо» в рамках обновленной Лиги Европы проведет четыре домашних матча:

  • 25.09, «Лацио»
  • 07.11, «Ференцварош»
  • 28.11, «Виктория» Плзень
  • 30.01, РФШ

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Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 14
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OtsoCity
Петуховський Віктор🐓, вже теж всрався під себе😂
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+1
chevars
Адміни, чому к вас в таблиці ЧУ Динамо стоїть нижче ЛНЗ, у якого і гірша різниця, і програш в особистій зустрічі?
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+1
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OtsoCity
Гуньдяївці суркіса, як гадаєте 15 тис вболівальників буде приходить на матчі фк гуньдяй суркіса у Гамбурзі, чи можливо суркіс кацапський щур звезе автобусами вболівальників за гроші та буде 20-25 тис!?
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-4
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OtsoCity
Обісрарий гуньдяй pavel.co вже всрався під себе, зараз інвaлід fanny буде скиглити, як він на колясці своїй в Гамбург поїде😂
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-5
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OtsoCity
На Шахтар найтитулованіший клуб незалежної України приходило в Гамбурзі 45-48 тис вболівальників, буде дуже добре якщо на фк гуньдяй суркіса 15-20 тис, ну може 25 максимум тис буде приходить, ну це коли вболівальникі Лаціо з Рима приїдуть у Німеччину 
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-9
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Теннис
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