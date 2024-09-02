ОФИЦИАЛЬНО. Динамо сообщило, где будет играть матчи основного раунда ЛЕ
Киевский клуб подтвердил, что будет играть в Гамбурге
30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы.
Своих соперников в основном этапе второго по силе еврокубкового клубного турнира узнало и киевское Динамо: Лацио (Италия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия).
Киевский клуб официально подтвердил, что матчи основного раунда Лиги Европы будет играть в немецком Гамбурге.
Номинально домашним стадионом киевского «Динамо» на предстоящие матчи основного этапа Лиги Европы будет «Гамбург Арена».
Арена в немецком Гамбурге, которая была открыта в 1998 году и принимала финал Лиги Европы-2009/10, а также игры ЧМ-2006 и ЧЕ-2024, на международных матчах способна вместить 51 500 зрителей.
«Динамо» в рамках обновленной Лиги Европы проведет четыре домашних матча:
- 25.09, «Лацио»
- 07.11, «Ференцварош»
- 28.11, «Виктория» Плзень
- 30.01, РФШ
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