Вингер Аякса может продолжить карьеру Саудовской Аравии
Аль-Хиляль хочет подписать Стивена Бергвейна
Нидерландский вингер «Аякса» Стивен Бергвейн может продолжить свою карьеру в «Аль-Итихаде».
Как сообщает инсайдер, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего нападающего в 18 миллионов евро.
Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается вечером 2 сентября. «Аль-Итихад» надеется успеть оформить трансфер нидерландца.
В сезоне 2023/24 Бергвейн провел за «Аякс» в Эредивизе 24 матча, в которых забил 12 голов и отдал 4 голевых передачи
Al-Ittihad now close to an agreement in principle with Ajax for Steven Bergwijn.— Ben Jacobs (@JacobsBen) September 2, 2024
Fee in the region of €20m. Still some work to do in order to finalise the move before the Saudi Pro League window shuts.🏃♂️ pic.twitter.com/vrlt2fgbe6
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