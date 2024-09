Вингер Аякса может продолжить карьеру Саудовской Аравии

Нидерландский вингер «Аякса» Стивен Бергвейн может продолжить свою карьеру в «Аль-Итихаде».

Как сообщает инсайдер, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего нападающего в 18 миллионов евро.

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается вечером 2 сентября. «Аль-Итихад» надеется успеть оформить трансфер нидерландца.

В сезоне 2023/24 Бергвейн провел за «Аякс» в Эредивизе 24 матча, в которых забил 12 голов и отдал 4 голевых передачи

