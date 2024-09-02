Италия02 сентября 2024, 21:48 |
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Рома отказалась от подписания легендарного защитника
Матс Хуммельс не станет одноклубником Артема Довбика
02 сентября 2024, 21:48 |
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Клуб Артема Довбика, «Рома», пересмотрела свои планы по усилению центра защиты. По информации итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, столичный клуб отказался от идеи подписания Матса Хуммельса на правах свободного агента.
Также «Рома» до сих пор не уверена в целесообразности подписания Марио Эрмосо, который также сейчас без клуба.
При этом от идеи усилить центр обороны свободными агентами «Рома» не отказалась. В шорт-листе римлян находятся имена Серхио Рамоса, Жоэля Матипа, Коффи Джиджи и Адама Сумаоро.
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