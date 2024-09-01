Рома проведет перестройку центра защиты в ближайшие дни
Смоллинг покинет клуб, Эрмосо и Хуммельс переберутся в Рим
Несмотря на закрытие летнего трансферного окна, «Рома» в ближайшие дни планирует провести существенные кадровые перестановки в центре защиту.
Клуб Артема Довбика покинет Крис Смоллинг, который продолжит карьеру в «Аль-Фахии» из Саудовской Аравии. На замену ему в качестве свободного агента будет подписан бывший защитник «Атлетико» Мадрид Марио Эрмосо.
Однако подписанием 29-летнего испанца «Рома» может не ограничиться. Также римляне работают над подписанием легендарного немца Матса Хуммельса, также на правах свободного агента.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-чемпион мира отметил Джея Опетаю
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины – о том, что на россии его обвиняют в терроризме