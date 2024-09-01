Рома проведет перестройку центра защиты в ближайшие дни

Несмотря на закрытие летнего трансферного окна, «Рома» в ближайшие дни планирует провести существенные кадровые перестановки в центре защиту.

Клуб Артема Довбика покинет Крис Смоллинг, который продолжит карьеру в «Аль-Фахии» из Саудовской Аравии. На замену ему в качестве свободного агента будет подписан бывший защитник «Атлетико» Мадрид Марио Эрмосо.

Однако подписанием 29-летнего испанца «Рома» может не ограничиться. Также римляне работают над подписанием легендарного немца Матса Хуммельса, также на правах свободного агента.