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  4. Рома проведет перестройку центра защиты в ближайшие дни
Италия
01 сентября 2024, 15:29 |
189
0

Рома проведет перестройку центра защиты в ближайшие дни

Смоллинг покинет клуб, Эрмосо и Хуммельс переберутся в Рим

01 сентября 2024, 15:29 |
189
0
Рома проведет перестройку центра защиты в ближайшие дни
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Эрмосо

Несмотря на закрытие летнего трансферного окна, «Рома» в ближайшие дни планирует провести существенные кадровые перестановки в центре защиту.

Клуб Артема Довбика покинет Крис Смоллинг, который продолжит карьеру в «Аль-Фахии» из Саудовской Аравии. На замену ему в качестве свободного агента будет подписан бывший защитник «Атлетико» Мадрид Марио Эрмосо.

Однако подписанием 29-летнего испанца «Рома» может не ограничиться. Также римляне работают над подписанием легендарного немца Матса Хуммельса, также на правах свободного агента.

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Рома Рим Марио Эрмосо Матс Хуммельс Крис Смоллинг трансферы трансферы Серии A свободный агент
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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