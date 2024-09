Не очень оптимистично. Были оценены шансы Шахтера на плей-офф ЛЧ

Статистический портал Football Meets Data оценил шансы клубов-участников основного раунда Лиги чемпионов на выход в плей-офф. Для этого были проведены 10000 симуляций основного раунда турнира.

По версии Football Meets Data, донецкий «Шахтер» является одним из главных аутсайдеров основного раунда: ниже оценивают только шансы «Црвены Звезды» и «Слована» из Братиславы.

Вероятность попадания «Шахтера» в топ-8 и выхода в 1/8 финала напрямую оценивают в 2%. Шансы «Горняков» на места с 9-го по 24-е, которые дают путевку в дополнительный раунд плей-офф, оцениваются в 25%.

Также ожидается, что для попадания в топ-8 будет достаточно 15 очков, для места в топ-24 – 9 баллов.

