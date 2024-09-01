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  4. Не очень оптимистично. Были оценены шансы Шахтера на плей-офф ЛЧ
Лига чемпионов
01 сентября 2024, 12:48 |
387
0

Не очень оптимистично. Были оценены шансы Шахтера на плей-офф ЛЧ

«Горняков» считают одним из главных аутсайдеров основного раунда

01 сентября 2024, 12:48 |
387
0
Не очень оптимистично. Были оценены шансы Шахтера на плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический портал Football Meets Data оценил шансы клубов-участников основного раунда Лиги чемпионов на выход в плей-офф. Для этого были проведены 10000 симуляций основного раунда турнира.

По версии Football Meets Data, донецкий «Шахтер» является одним из главных аутсайдеров основного раунда: ниже оценивают только шансы «Црвены Звезды» и «Слована» из Братиславы.

Вероятность попадания «Шахтера» в топ-8 и выхода в 1/8 финала напрямую оценивают в 2%. Шансы «Горняков» на места с 9-го по 24-е, которые дают путевку в дополнительный раунд плей-офф, оцениваются в 25%.

Также ожидается, что для попадания в топ-8 будет достаточно 15 очков, для места в топ-24 – 9 баллов.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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