Еще одна потеря. Защитник Реала получил травму

Федерация футбола Франции официально сообщила о том, что левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди покинул расположение национальной сборной. У него травма большой берцовой кости правой ноги.

Степень сложности травмы и сроки восстановления пока что не известны. Вместо Менди в сборную Франции был довызван защитник «Астон Виллы» Люка Динь.

Это уже вторая кадровая потеря «Реала» за сегодняшний день. Ранее сообщалось о том, что травму получил полузащитник Дани Себальос.

6 и 9 сентября сборная Франции проведет матчи Лиги наций против Италии и Бельгии соответственно.