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Испания
02 сентября 2024, 21:37 |
820
1

Еще одна потеря. Защитник Реала получил травму

Ферлан Менди покинул расположение сборной Франции

02 сентября 2024, 21:37 |
820
1
Еще одна потеря. Защитник Реала получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Федерация футбола Франции официально сообщила о том, что левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди покинул расположение национальной сборной. У него травма большой берцовой кости правой ноги.

Степень сложности травмы и сроки восстановления пока что не известны. Вместо Менди в сборную Франции был довызван защитник «Астон Виллы» Люка Динь.

Это уже вторая кадровая потеря «Реала» за сегодняшний день. Ранее сообщалось о том, что травму получил полузащитник Дани Себальос.

6 и 9 сентября сборная Франции проведет матчи Лиги наций против Италии и Бельгии соответственно.

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Ферлан Менди сборная Франции по футболу Реал Мадрид травма Лига наций
Олег Дидух Источник: Федерация футбола Франции
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Boodya
Заголовок "Ферлан Менді отримав травму в розташуванні збірної Франції" якийсь не такий?
Обов'язково писати клікбейти в кожній новині?
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