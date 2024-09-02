Еще одна потеря. Защитник Реала получил травму
Ферлан Менди покинул расположение сборной Франции
Федерация футбола Франции официально сообщила о том, что левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди покинул расположение национальной сборной. У него травма большой берцовой кости правой ноги.
Степень сложности травмы и сроки восстановления пока что не известны. Вместо Менди в сборную Франции был довызван защитник «Астон Виллы» Люка Динь.
Это уже вторая кадровая потеря «Реала» за сегодняшний день. Ранее сообщалось о том, что травму получил полузащитник Дани Себальос.
6 и 9 сентября сборная Франции проведет матчи Лиги наций против Италии и Бельгии соответственно.
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