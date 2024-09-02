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Испания
02 сентября 2024, 13:41 | Обновлено 02 сентября 2024, 13:51
939
0

Реал надолго лишился основного полузащитника

Из строя выбыл Дани Себальос

02 сентября 2024, 13:41 | Обновлено 02 сентября 2024, 13:51
939
0
Реал надолго лишился основного полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

Мадридский «Реал» уведомил о травме полузащитника Дани Себальоса.

Сообщается, что у игрока травмирован правый голеностоп. В результате медобследования у Себальоса диагностировано растяжение связок правой лодыжки третьей степени.

В воскресенье, 1 сентября, Дани Себальос отыграл 65 минут в матче «Реала» против «Бетиса» (2:0) в 3-м туре Ла Лиге.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что полузащитник понадобится на восстановление от 6 до 8 недель.

Ранее сообщалось, что «Реал» продлил рекордную клубную серию в Ла Лиге.

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травма Ла Лига Дани Себальос чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Юрій Остроумов Источник: ФК Реал Мадрид
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