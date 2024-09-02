Реал надолго лишился основного полузащитника

Мадридский «Реал» уведомил о травме полузащитника Дани Себальоса.

Сообщается, что у игрока травмирован правый голеностоп. В результате медобследования у Себальоса диагностировано растяжение связок правой лодыжки третьей степени.

В воскресенье, 1 сентября, Дани Себальос отыграл 65 минут в матче «Реала» против «Бетиса» (2:0) в 3-м туре Ла Лиге.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что полузащитник понадобится на восстановление от 6 до 8 недель.

Ранее сообщалось, что «Реал» продлил рекордную клубную серию в Ла Лиге.