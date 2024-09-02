Игорь СУРКИС: «Деньги не считаю. Не переживал из-за Лиги чемпионов»
Президент не расстроен тем, что клуб не получит призовые за основной этап ЛЧ
Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не подсчитывал призовые, которые киевский клуб потерял из-за невыхода в основной этап Лиги чемпионов.
«Я не считаю деньги, и не переживал из-за них, что мы не попали в основной этап Лиги чемпионов. Понимал, что ребята своей игрой, настроем и отношением, которые я видел на сборе, заслужили туда попасть. Они не видели ни своих детей, ни семей, ведь готовились все эти два месяца, чтобы попасть в Лигу чемпионов».
«На этот раз не удалось, но ничего, будем играть в Лиге Европы», – сказал Суркис.
Команда в сентябре стартует в Лиге Европы.
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