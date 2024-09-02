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  4. Игорь СУРКИС: «Деньги не считаю. Не переживал из-за Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
02 сентября 2024, 16:40 |
1716
6

Игорь СУРКИС: «Деньги не считаю. Не переживал из-за Лиги чемпионов»

Президент не расстроен тем, что клуб не получит призовые за основной этап ЛЧ

02 сентября 2024, 16:40 |
1716
6
Игорь СУРКИС: «Деньги не считаю. Не переживал из-за Лиги чемпионов»
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не подсчитывал призовые, которые киевский клуб потерял из-за невыхода в основной этап Лиги чемпионов.

«Я не считаю деньги, и не переживал из-за них, что мы не попали в основной этап Лиги чемпионов. Понимал, что ребята своей игрой, настроем и отношением, которые я видел на сборе, заслужили туда попасть. Они не видели ни своих детей, ни семей, ведь готовились все эти два месяца, чтобы попасть в Лигу чемпионов».

«На этот раз не удалось, но ничего, будем играть в Лиге Европы», – сказал Суркис.

Команда в сентябре стартует в Лиге Европы.

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Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 6
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Strontium
Денег - куры не клюют. Так отдай  же   половину ЗСУ!
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0
Boodya
https://sport.ua/uk/news/702117-surkis-rozpoviv-skilki-ochok-maie-nabrati-d
inamo-v-osnovnomu-raundi-lye
Так це ж вже є
Ответить
-1
Trent78
Действительно,что там считать, 20 лямов это так пыль для Игорька
Ответить
-2
Игорь Плахтий
"цілих два місяці готувалися і ці два місяці не бачили ні своїх дітей, ні сімей" - мудило монакське, ти взагалі на якому світі живеш?
Ответить
-3
OtsoCity
Гроші тобі потрібні щур кацапський суркіс, хвойдам твоїм на сайті треба мівіну та мило давати кожен день
Ответить
-3
c_a_p2
Пару походів у казино і гроші будуть... 
Ответить
-3
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