Стала известна оценка Довбика за матч против итальянского гранда Ювентуса

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Рома».

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус». Матч завершился в сухую ничью 0:0.

В стартовом составе «Ромы» сыграл украинец Артем Довбик, которого заменили на 82-й минуте. После завершения матча авторитетный статистический портал SofaScore оценил выступление Довбика в 6.6 баллов.

Самые высокие оценки за матч получили дуэт центральных защитников «Ювентуса» Бремер и Федерико Гатти – по 7.5 балла.

Оценки матча Ювентус – Рома