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  4. Стала известна оценка Довбика за матч против итальянского гранда Ювентуса
Италия
02 сентября 2024, 00:06 |
1173
1

Стала известна оценка Довбика за матч против итальянского гранда Ювентуса

Артем провел на поле 82 минуты и результативными действиями не отметился

02 сентября 2024, 00:06 |
1173
1
Стала известна оценка Довбика за матч против итальянского гранда Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Рома».

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус». Матч завершился в сухую ничью 0:0.

В стартовом составе «Ромы» сыграл украинец Артем Довбик, которого заменили на 82-й минуте. После завершения матча авторитетный статистический портал SofaScore оценил выступление Довбика в 6.6 баллов.

Самые высокие оценки за матч получили дуэт центральных защитников «Ювентуса» Бремер и Федерико Гатти – по 7.5 балла.

Оценки матча Ювентус – Рома

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SofaScore Федерико Гатти Глейсон Бремер оценки Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Ювентус - Рома
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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Микола Захарченко
Те що захисники Юве отримали такі високі оцінки і є відповіддю тим дописувачам , які критикують Довбика.  Артема добре стерегли і не дали шансів на результативні дії . І чому так пізно вийшов Дібала , який міг віддати націлену передачу також загадка . Але все ж таки Рома грала проти дуже сильного суперника і не програла - це добрий результат . Удачі Артему !
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