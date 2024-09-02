Стала известна оценка Довбика за матч против итальянского гранда Ювентуса
Артем провел на поле 82 минуты и результативными действиями не отметился
В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Рома».
Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус». Матч завершился в сухую ничью 0:0.
В стартовом составе «Ромы» сыграл украинец Артем Довбик, которого заменили на 82-й минуте. После завершения матча авторитетный статистический портал SofaScore оценил выступление Довбика в 6.6 баллов.
Самые высокие оценки за матч получили дуэт центральных защитников «Ювентуса» Бремер и Федерико Гатти – по 7.5 балла.
Оценки матча Ювентус – Рома
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