СУРКИС – о матчах с Партизаном: «Обыграли этих нелюдей, которые ездят в рф»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал выступление киевского клуба в квалификации Лиги чемпионов.

«Мне понравилось, как ребята подошли к матчам квалификации Лиги чемпионов. Обыграли непростую команду («Партизан» – прим.). Это был, скорее, не футбольный, а политический матч, мы все это понимаем. Это было важно для наших ребят, которые воюют, чтобы мы обыграли этих нелюдей, которые ездят в россию, играют там какие-то матчи в то время, когда гибнут наши дети, женщины и воины. Это было важно.

Мы обыграли их 9:1 (по сумме 2 матчей – прим.), настроение у ребят было хорошее. Затем обыграли «Рейнджерс», а затем был «Зальцбург», хорошая команда, где собраны игроки, которые стоят 15-20 миллионов.

Я понимаю, что в футболе есть везение, а есть невезение. Нам в этих матчах не повезло. Мы могли и обязаны были их пройти», – сказал Суркис.