СУРКИС – о матчах с Партизаном: «Обыграли этих нелюдей, которые ездят в рф»
Президент «Динамо» рассказал, почему игры с сербами носили больше политический характер
Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал выступление киевского клуба в квалификации Лиги чемпионов.
«Мне понравилось, как ребята подошли к матчам квалификации Лиги чемпионов. Обыграли непростую команду («Партизан» – прим.). Это был, скорее, не футбольный, а политический матч, мы все это понимаем. Это было важно для наших ребят, которые воюют, чтобы мы обыграли этих нелюдей, которые ездят в россию, играют там какие-то матчи в то время, когда гибнут наши дети, женщины и воины. Это было важно.
Мы обыграли их 9:1 (по сумме 2 матчей – прим.), настроение у ребят было хорошее. Затем обыграли «Рейнджерс», а затем был «Зальцбург», хорошая команда, где собраны игроки, которые стоят 15-20 миллионов.
Я понимаю, что в футболе есть везение, а есть невезение. Нам в этих матчах не повезло. Мы могли и обязаны были их пройти», – сказал Суркис.
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