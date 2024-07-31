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Лига чемпионов Квалификация
Партизан Б
31.07.2024 21:00 – FT 0 : 3
Динамо Киев
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Лига чемпионов
31 июля 2024, 22:54 | Обновлено 31 июля 2024, 23:59
4862
49

Победа и во втором матче. Динамо спокойно разгромило Партизан

Голы Ярмоленко, Ваната и Караваева помогли киевлянам уверенно выйти в следующий раунд ЛЧ

31 июля 2024, 22:54 | Обновлено 31 июля 2024, 23:59
4862
49
Победа и во втором матче. Динамо спокойно разгромило Партизан
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» провело ответный матч с сербским «Партизаном» в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Результат первой встречи, в которой подопечные Александра Шовковского одержали победу со счетом 6:2, не давали повода для переживаний за перспективы выхода «бело-синих» в следующий раунд квалификации. В то же время игра, продемонстрированная киевлянами, давала основания надеяться на уверенную победу «Динамо» и в Белграде. К тому же, «Партизан» лишился весомого козыря: поддержки домашних трибун.

По сравнению с поединком недельной давности в стартовом составе киевлян произошло три изменения. На левом фланге защиты вместо Вивчаренко вышел Дубинчак, в центре поля Пихаленок заменил Бражко, а левым вингером с первых минут действовал Волошин, сменивший Кабаева.

После стартового свистка киевляне взяли мяч под контроль, неспешно выискивая свободные зоны на половине поля соперников. Подобие прессинга от хозяев поля не доставляло проблем футболистам «Динамо». Впрочем, в первой трети тайма опасных подходов к воротам обе команды совершить не смогли. А первая же угроза от «бело-синих» стала результативной. Угловой «Партизана» обернулся быстрой контратакой гостей, которую разогнал Волошин. Далее Ванат сделал неудачную передачу на ход Ярмоленко, но после ошибки Калюлу мяч таки оказался у вингера «Динамо», который нанес точный удар.

Getty Images/Global Images Ukraine

После забитого гола игра продолжилась в том же ключе: киевляне подолгу разыгрывали мяч, а хозяева поля много сил тратили на отбор. «Бело-синие» действовали раскрепощенно, не форсировали события и без высоких скоростей контролировали ход игры. «Черно-белые» нечасто приближались к штрафной «Динамо» и ситуацию у ворот Георгия Бущана не обостряли. Хороший шанс удвоить преимущество своей команды упустил Шапаренко, который после поперечной передачи Ярмоленко от линии штрафной не попал в цель.

Вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот киевского клуба. Салданья замкнул навес с левого фланга и мяч попал в штангу. Сербы заиграли активнее, и тот же Салданья упустил еще один шанс сравнять счет после навеса в штрафную «бело-синих». Неприятный эпизод для «Динамо» произошел, когда Дячук после верхового единоборства неудачно приземлился на газон. Защитник не смог продолжить встречу и вместо него на поле вышел Биловар.

«Черно-белые» еще какое-то время владели преимуществом, но больше киевляне не позволили соперникам угрожать своим воротам. Киевляне снова взяли мяч под контроль и вскоре удвоили свое преимущество. Ванат ворвался в штрафную соперников, где его сбил Маркович. Арбитр указал на 11-метровую отметку, а пенальти реализовал сам пострадавший.

Getty Images/Global Images Ukraine

Киевляне контролировали ход игры и были нацелены на ворота. Чудом не забил Волошин, который замкнул прострел Супряги и попал в перекладину. А Попову никто не помешал нанести точный удар, но арбитр зафиксировал оффсайд у защитника. В компенсированное время рывок Дубинчака завершился прострелом на Караваева, который довел счет до разгромного.

«Динамо» вышло в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с шотландским «Рейнджерс». Кроме того, в Белграде киевляне прервали 14-матчевую серию с пропущенными голами в еврокубках.

Лига чемпионов. Раунд Q2. Ответный матч (первый матч – 2:6)

«Партизан» (Белград, Сербия) – «Динамо» (Киев, Украина) – 0:3

Голы: Ярмоленко, 16, Ванат, 68 , пен, Караваев, 90+3

Предупреждения: Филиппович, 58, Маркович, 90

«Партизан»: А. Йованович – Филиппович (де Медина, 83), Муякич, Маркович, Юрчевич (Антич, 79) – Захид (Натхо, 65), Овусу – Захаревич, А. Калюлю (Северина, 65), Го Йон Джун (Трифунович, 65) – Салданья

«Динамо»: Бущан – Караваев, Дячук (Биловар, 54), Попов, Дубинчак – Пихаленок, Шапаренко (Лонвейк, 69) – Ярмоленко (Кабаев, 69), Буяльский (Андриевский, 69), Волошин – Ванат (Супряга,79)

Арбитр: Мариан Барбу (Румыния)

Стадион: «Партизан» (Белград, Сербия)

ПАРТИЗАН - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 49
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Boodya
Партизану бажаю не відволікатись від мегатурнірів на болотах, через якісь там "єврокубки"
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+21
Boodya
Вітаю динамівців з розгромною перемогою братушек
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+17
Показать Скрыть 1 ответ
Alex T
Всех с победой. Братушкам привет) пусть больше не сравнивают ДК с ватанами играя с последними товарняки
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+14
serhiy
Молодці ! Вітаю всіх українців з переконливою перемогою над"братушками" рашистів-сербами !!!
Ответить
+13
Kitten
Динамо на голову сильніше за партизан!
Доведено в обох матчах,прикро тільки за травму Дячука.
З шотландцями гадаю так легко не буде,але реально пройти і їх.
Успіхів Динамо!
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+12
FunnyCat_____
Валенок расстроился наверное с коммунистом Ивановым, снова братский кружок физкультуры под лавку загнали, ДОКОЛЕ?
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+12
Показать Скрыть 3 ответа
Istm
от правильна характеристика - спокійно розгромило. Десь навіть ледаче.
а братушки можуть ще поїхати на болота, пограти.
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+12
sahka1981
Молодці!!! Дячуку скорішого одужання! Давненько, наче на нуль в єврокубках не грали.
9-2 це круто, звісно!!!
З перемогою!!!
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+11
Pavel_i_CO
Це "подарунок" всім прорасіянським покидькам
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+10
😸
Дякую команді за емоції👏
Динамо Київ💪
Всім привіт 
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+9
FunnyCat_____
Дьячуку скорейшего выздоровления
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+9
Андрій Заліщук
Красиво винесли сербів, далі буде на порядок важче
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+9
FunnyCat_____
Настолько легко и непринужденно, что я приятно удивлен!
П.С. Федя Вождь стеклотары, оседлал своего 5литрового Буцефала и ускакал в закат, "перемогати"( как он сам пишет) очередную Настойку Глода
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Олег Мандрівник
9-2. Ну это вынос по полной
Ответить
+6
Андрій Шевченко
Повісили серба на вербу.
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+5
PUMA
Chieftain
31.07.2024 23:04
@Pavel_i_CO Лайно суркисів (динамо), буде грати на вихідних, чи знову всралися під себе та перенесли гру!?
(Федьку наконец-то прорвало  )
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+5
FunnyCat_____
Chieftain - это русский бот, который получает рубли, когда вы пишете под его постом
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Хтось може пояснити мені слабкість Рейнджерса? Бо отсосіті чомусь не виявив зацікавленність в розкритті цієї таємниці🥴
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
С победой.
Скажите есть гарантировано ле или лк?
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Андрей⚒️
Красавцы. Срба на вербу
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+4
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