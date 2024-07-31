Победа и во втором матче. Динамо спокойно разгромило Партизан

Киевское «Динамо» провело ответный матч с сербским «Партизаном» в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Результат первой встречи, в которой подопечные Александра Шовковского одержали победу со счетом 6:2, не давали повода для переживаний за перспективы выхода «бело-синих» в следующий раунд квалификации. В то же время игра, продемонстрированная киевлянами, давала основания надеяться на уверенную победу «Динамо» и в Белграде. К тому же, «Партизан» лишился весомого козыря: поддержки домашних трибун.

По сравнению с поединком недельной давности в стартовом составе киевлян произошло три изменения. На левом фланге защиты вместо Вивчаренко вышел Дубинчак, в центре поля Пихаленок заменил Бражко, а левым вингером с первых минут действовал Волошин, сменивший Кабаева.

После стартового свистка киевляне взяли мяч под контроль, неспешно выискивая свободные зоны на половине поля соперников. Подобие прессинга от хозяев поля не доставляло проблем футболистам «Динамо». Впрочем, в первой трети тайма опасных подходов к воротам обе команды совершить не смогли. А первая же угроза от «бело-синих» стала результативной. Угловой «Партизана» обернулся быстрой контратакой гостей, которую разогнал Волошин. Далее Ванат сделал неудачную передачу на ход Ярмоленко, но после ошибки Калюлу мяч таки оказался у вингера «Динамо», который нанес точный удар.

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После забитого гола игра продолжилась в том же ключе: киевляне подолгу разыгрывали мяч, а хозяева поля много сил тратили на отбор. «Бело-синие» действовали раскрепощенно, не форсировали события и без высоких скоростей контролировали ход игры. «Черно-белые» нечасто приближались к штрафной «Динамо» и ситуацию у ворот Георгия Бущана не обостряли. Хороший шанс удвоить преимущество своей команды упустил Шапаренко, который после поперечной передачи Ярмоленко от линии штрафной не попал в цель.

Вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот киевского клуба. Салданья замкнул навес с левого фланга и мяч попал в штангу. Сербы заиграли активнее, и тот же Салданья упустил еще один шанс сравнять счет после навеса в штрафную «бело-синих». Неприятный эпизод для «Динамо» произошел, когда Дячук после верхового единоборства неудачно приземлился на газон. Защитник не смог продолжить встречу и вместо него на поле вышел Биловар.

«Черно-белые» еще какое-то время владели преимуществом, но больше киевляне не позволили соперникам угрожать своим воротам. Киевляне снова взяли мяч под контроль и вскоре удвоили свое преимущество. Ванат ворвался в штрафную соперников, где его сбил Маркович. Арбитр указал на 11-метровую отметку, а пенальти реализовал сам пострадавший.

Getty Images/Global Images Ukraine

Киевляне контролировали ход игры и были нацелены на ворота. Чудом не забил Волошин, который замкнул прострел Супряги и попал в перекладину. А Попову никто не помешал нанести точный удар, но арбитр зафиксировал оффсайд у защитника. В компенсированное время рывок Дубинчака завершился прострелом на Караваева, который довел счет до разгромного.

«Динамо» вышло в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с шотландским «Рейнджерс». Кроме того, в Белграде киевляне прервали 14-матчевую серию с пропущенными голами в еврокубках.

Лига чемпионов. Раунд Q2. Ответный матч (первый матч – 2:6)

«Партизан» (Белград, Сербия) – «Динамо» (Киев, Украина) – 0:3

Голы: Ярмоленко, 16, Ванат, 68 , пен, Караваев, 90+3

Предупреждения: Филиппович, 58, Маркович, 90

«Партизан»: А. Йованович – Филиппович (де Медина, 83), Муякич, Маркович, Юрчевич (Антич, 79) – Захид (Натхо, 65), Овусу – Захаревич, А. Калюлю (Северина, 65), Го Йон Джун (Трифунович, 65) – Салданья

«Динамо»: Бущан – Караваев, Дячук (Биловар, 54), Попов, Дубинчак – Пихаленок, Шапаренко (Лонвейк, 69) – Ярмоленко (Кабаев, 69), Буяльский (Андриевский, 69), Волошин – Ванат (Супряга,79)

Арбитр: Мариан Барбу (Румыния)

Стадион: «Партизан» (Белград, Сербия)

ПАРТИЗАН - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА