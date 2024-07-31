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  4. Партизан – Динамо – 0:3. Ярмоленко, Ванат, Караваев. Видео голов и обзор
Лига чемпионов Квалификация
Партизан Б
31.07.2024 21:00 – FT 0 : 3
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
31 июля 2024, 23:29 |
6186
1

Партизан – Динамо – 0:3. Ярмоленко, Ванат, Караваев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча Q2 Лиги чемпионов 2024/25

31 июля 2024, 23:29 |
6186
1
Партизан – Динамо – 0:3. Ярмоленко, Ванат, Караваев. Видео голов и обзор
ФК Динамо Киев

31 июля прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Партизан» в Белграде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.

По сумме двох встреч подопечные Александра Шовковского разбили сербский коллектив 9:2.

Лига чемпионов 2024/25. Второй раунд квалификации

Ответный матч. Белград, 31 июля

Партизан (Сербия) – Динамо Киев (Украина) – 0:3

Гол: Ярмоленко, 16, Ванат, 68 (пен.), Караваев, 90+3

❗️ Видео голов и лучшие моменты доступны в Telegram!

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Ярмоленко, 16 мин.

ГОЛ! 0:2 Ванат, 68 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:3 Караваев, 90+3 мин. (пен.)

Видеозапись матча Партизан – Динамо

События матча

90’ +3
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Нихад Муякич (Партизан Б).
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
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Партизан - Динамо Динамо Киев Партизан Белград Лига чемпионов видео голов и обзор Андрей Ярмоленко Владислав Ванат пенальти Александр Караваев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Сюди ще можна було б додати відео (4) голу від Попова, який нажаль опинився у міліметровому офсайді  
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