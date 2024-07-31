Партизан Б

31 июля прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Партизан» в Белграде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.

По сумме двох встреч подопечные Александра Шовковского разбили сербский коллектив 9:2.

Лига чемпионов 2024/25. Второй раунд квалификации

Ответный матч. Белград, 31 июля

Партизан (Сербия) – Динамо Киев (Украина) – 0:3

Гол: Ярмоленко, 16, Ванат, 68 (пен.), Караваев, 90+3

❗️ Видео голов и лучшие моменты доступны в Telegram!

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Ярмоленко, 16 мин.

ГОЛ! 0:2 Ванат, 68 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:3 Караваев, 90+3 мин. (пен.)

Видеозапись матча Партизан – Динамо