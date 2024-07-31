Партизан Б

Партизан – Динамо – 0:3. Ярмоленко, Ванат, Караваев. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча Q2 Лиги чемпионов 2024/25
31 июля прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).
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Поединок состоялся на стадионе «Партизан» в Белграде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.
По сумме двох встреч подопечные Александра Шовковского разбили сербский коллектив 9:2.
Лига чемпионов 2024/25. Второй раунд квалификации
Ответный матч. Белград, 31 июля
Партизан (Сербия) – Динамо Киев (Украина) – 0:3
Гол: Ярмоленко, 16, Ванат, 68 (пен.), Караваев, 90+3
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Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Ярмоленко, 16 мин.
ГОЛ! 0:2 Ванат, 68 мин. (пен.)
ГОЛ! 0:3 Караваев, 90+3 мин. (пен.)
Видеозапись матча Партизан – Динамо
События матча
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