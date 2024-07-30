Партизан Б

В последний день июля вице-чемпион Украины проведет ответный поединок против «Партизана». Матч в сербской столице начнется в 21.00 по киевскому времени.

Партизан

После первого поединка против «Динамо» футболисты и тренерский штаб «Партизана» попали под град уничижительной критики. На «партизан» ополчились все – болельщики, специалисты, бывшие игроки и функционеры белградского клуба. Игру в Люблине в исполнении «черно-белых» называли не иначе, как провалом или позором.

Тем не менее, в местном чемпионате подопечные Станоевича продолжают идти без потерь. На минувших выходных «Партизан» на своей арене не оставил шансов дебютанту высшего дивизиона Сербии «Единству» – 4:0.

Однако даже такая крупная победа не растопила сердца белградских болельщиков. Более того, после второго забитого мяча Неманья Трифунович, автор гола, подбежал к трибунам отпраздновать свой успех. Но его усилий тиффози не оценили, распахнув на трибунах баннер с надписью «В Люблине шесть штук – реальная картина вашей работы».

Как бы то ни было, но после двух туров чемпионата Сербии в активе «черно-белых» две победы. И отличная разница мячей – 5:0.

В игре против «Единства» Станоевич серьезно перекроил состав своей команды по сравнению с матчем в Люблине. Так что, скорее всего, в ответном поединке против «Динамо» в стартовом протоколе «Партизана» мы увидим новые лица.

Александар Станоевич, главный тренер «Партизана»:

– Я был спокоен после поражения от «Динамо», потому что знаю наши нынешние возможности. Некоторые вещи, которые ребята пытались реализовать в той игре, мы даже не успели как следует отработать на тренировках. Это, конечно, зависит от меня, это моя вина. Кроме того, нам нужно больше конкурентоспособных игроков. Я вижу, как клуб работает над этим, но такое усиление нам нужно было до старта в еврокубках.

Динамо

Подготовку к ответной встрече против любителей «братских турниров» вице-чемпионы Украины начали сразу же по окончании первого поединка. К матчу в Белграде, который, напомним, пройдет без зрителей, подопечные Александра Шовковского готовились в Люблине, где чередовали теоретические и практические занятия.

Накануне ответной встречи против «Партизана» в лагере «бело-синих» пополнение: вернулись из юношеской сборной (до 19 лет) Михавко и Пономаренко, которые на чемпионате Европы со своими сверстниками дошли до полуфинала, где уступили французам.

Александр Шовковский, главный тренер «Динамо»:

– Задача еще не решена. Есть еще ответный матч, поэтому будем продолжать готовиться к нему в том же направлении, что и к дебютной игре. Будем смотреть и разбирать первый матч, анализировать собственные ошибки, без которых футбола не бывает. Но самое главное – это старание, которое было на поле, наши наработки, ребята выполняли установку на игру, и теперь имеем довольно неплохой результат перед ответным матчем.

История противостояний

Если говорить о временах нашей Независимости, то в этот временной отрезок соперники ранее пересекались в групповом турнире Лиги Европы. Было это в сезоне 2017/2018. Тогда оба поединка выиграли динамовцы.

В Белграде «бело-синие» одержали минимальную победу 3:2. Причем, что показательно, после первого тайма киевляне проигрывали 0:2, однако во второй половине встречи сумели переломить игру. Два мяча на счету Жуниора Мораеса, один – у Буяльского.

А вот ответная встреча в Киеве прошла полностью под диктовку хозяев. Украинская команда выиграла 4:1. Снова блистал Мораес: на его счету хет-трик. Еще один мяч авторства Морозюка.

Встречались соперники и еще в те времена, когда представляли другие страны – СССР и Югославию. Тогда они сошлись в рамках Кубка чемпионов. И тогда динамовцы оказались на голову выше команды из Белграда – 5:0 по сумме двух матчей.

Так что, если говорить в целом, то на момент шестой очной встречи «Динамо» переигрывает «Партизан» в одни ворота: 5:0 по личным поединкам.

Прогноз

Имя победителя противостояния мы все знаем уже после первого поединка, закончившегося форменным избиением белградской команды – 6:2. По отзывам многих специалистов, «Динамо» в Люблине провело один из лучших своих поединков за последние годы.

Если судить строго по результату, то да, весьма сложно вспомнить за последнее время подобную динамовскую феерию. Вместе с тем нужно также отметить, что соперник «бело-синих» абсолютно ничем не удивил. Даже с учетом того, что сумел забить два мяча, ведь оба этих взятия ворот были скорее подарком динамовской защиты атаке «Партизана». В частности, Салданье.

Так что не стоит переоценивать ту победу. Хотя и преуменьшать ее тоже не нужно. «Динамо» на классе и мотивации «загнало в будку» зарвавшегося футбольного провинциала, возомнившего себя коллективом уровня Лиги чемпионов.

Однако проблемы «Динамо», в частности, в защите, никуда не делись. К сожалению. И они были видны даже на фоне «Партизана». Предположим, что и в Белграде «Динамо» пропустит, однако более высокий класс нашей команды и, опять-таки, высокая мотивация позволят ей расписаться и в чужих воротах. Причем не единожды.

Рекомендует ставить на «обе забьют». А также на минимальную победу киевлян.

Ориентировочные составы:

Партизан: А.Йованович, Дурдевич, Маркович, Муякич, Д.Йованович, Юрчевич, Ариагга, Захид, Трифунович, Калулу, Салданья

Динамо: Бущан, Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Бражко, Шапаренко, Пихаленок, Кабаев, Волошин, Ванат.

31 июля, среда