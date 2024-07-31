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Партизан Б
31.07.2024 21:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
31 июля 2024, 01:01 |
130
0

Партизан – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка раунду Q2 Лиги чемпионов

31 июля 2024, 01:01 |
130
0
Партизан – Динамо. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев

В среду, 31 июля, состоится ответный матч раунда Q2 Лиги чемпионов, в котором будут играть сербский «Партизан» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Белграде (Сербия) на поле стадиона «Партизан», начало – в 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Трудно представить, что должно произойти, чтобы украинская команда не прошла в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов и не обеспечила себе еврокубковую осень. После разгрома 6:2 в первом матче стало максимально очевидно, какая команда совершенно не соответствует уровню Лиги чемпионов. Можно было бы предположить расслабленность киевлян в ответном матче, но слишком сильным раздражителем оказались сербы, поэтому будем ожидать от украинцев снова максимальной концентрации и голевой феерии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Партизан» – «Динамо» в украинской версии сайта.

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Динамо Киев Лига чемпионов Партизан - Динамо Партизан Белград текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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