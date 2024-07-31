Партизан – Динамо. Текстовая трансляция матча

В среду, 31 июля, состоится ответный матч раунда Q2 Лиги чемпионов, в котором будут играть сербский «Партизан» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Белграде (Сербия) на поле стадиона «Партизан», начало – в 21:00 по Киеву.

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Трудно представить, что должно произойти, чтобы украинская команда не прошла в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов и не обеспечила себе еврокубковую осень. После разгрома 6:2 в первом матче стало максимально очевидно, какая команда совершенно не соответствует уровню Лиги чемпионов. Можно было бы предположить расслабленность киевлян в ответном матче, но слишком сильным раздражителем оказались сербы, поэтому будем ожидать от украинцев снова максимальной концентрации и голевой феерии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Партизан» – «Динамо» в украинской версии сайта.