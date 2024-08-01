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Партизан Б
31.07.2024 21:00 – FT 0 : 3
Динамо Киев
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Лига чемпионов
01 августа 2024, 00:57 | Обновлено 01 августа 2024, 01:09
1540
4

ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»

Футболист Динамо в матче с Партизаном получил очень серьезное повреждение

01 августа 2024, 00:57 | Обновлено 01 августа 2024, 01:09
1540
4
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ после ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского «Партизана» (3:0):

– Поздравляю всех болельщиков нашей команды с победой. Мы сделали очень важный шаг в решении нашей задачи, но полностью ее еще не решили. Эта победа с неприятным привкусом, поскольку один из наших игроков [Максим Дячук] получил очень серьезное повреждение и вылетел, думаю, достаточно длительное время. К несчастью. Каждую такую ​​ситуацию воспринимаю близко к сердцу, ведь отношусь к игрокам почти по-отцовски. Мы пока не знаем деталей, но переживаем вместе с ним.

– Что с Владимиром Бражко? Почему он не играл сегодня?

– К сожалению, вчера вечером произошла ситуация, в результате которой он получил небольшое повреждение – порез. Ему наложили два шва на ногу, поэтому мы были вынуждены менять состав по ходу. Ничего страшного, Владимир был готов выйти, но мы не хотели, чтобы были осложнения, и результат первого матча позволил нам несколько изменить тактическую схему. Все-таки это было небольшое хирургическое вмешательство, и мы хотели избежать для него риска занести какую-то инфекцию. Словом, мы просто поберегли его на предстоящий матч.

– Какие ваши впечатления от пребывания в Сербии? Как вы себя здесь чувствуете?

– Нас здесь очень хорошо приняли, никаких проблем не было. Вообще и президент Украины благодарил вашу страну, власть и жителей за поддержку, которая была оказана нашим людям в этой сложной ситуации, в которой мы оказались. У нас тоже было хорошо.

– Сзади первые два официальных матча в нынешнем сезоне, как вы оцените игру команды, полностью ли вы довольны тем, как подготовились к сезону?

– Я, как тренер, вижу возможности для улучшения игры. И мы будем над этим работать всегда. Если же я буду полностью доволен, мне нужно завершать только начавшуюся тренерскую карьеру. В общем, я доволен, прежде всего, пониманием, отношением, внутренней мотивацией, которая есть у игроков, и коллективом, который мы строим. Команда – это сбор игроков, а коллектив – единственный организм. Это моменты, вдохновляющие работать дальше, ставить перед собой амбициозные планы и двигаться к ним.

Что касается готовности команды, скажу так: если на последних минутах у нас один крайний защитник отдает голевую передачу, а второй крайний защитник забивает, это говорит о том, что команда функционально готова.

События матча

90’ +3
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Нихад Муякич (Партизан Б).
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
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Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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uausa
Непоганий тренер з СаШо росте.
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+1
Cityzen83
У Шовковського також така травма була перед Евро 2012. Так же невдало впав на плече і пропустив Евро. З урахуванням проблем з гравцями в ланці захисту - це дуже не приємно!
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+1
Dmitry Shevchenko
Теперь срочно ищите защитника... 
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-1
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