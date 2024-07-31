31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

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Поединок проходит на стадионе «Партизан» в Белграде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

На 54-й минуте Александр Шовковский провел вынужденную замену. Максим Дячук повредил руку. Вместо него на поле вышел Кристиан Биловар.

Дячук всем телом приземлился на руку. Пока непонятен характер травмы, но Максим очень громко кричал от боли и не сумел самостоятельно покинуть поле. Его вывези врачи.

ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25