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Лига чемпионов
31 июля 2024, 22:20 | Обновлено 31 июля 2024, 22:25
2172
2

ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25

Максим Дячук всем телом приземлился на руку и получил повреждение в игре с Партизаном

31 июля 2024, 22:20 | Обновлено 31 июля 2024, 22:25
2172
2
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
ФК Динамо Киев

31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Партизан» в Белграде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

На 54-й минуте Александр Шовковский провел вынужденную замену. Максим Дячук повредил руку. Вместо него на поле вышел Кристиан Биловар.

Дячук всем телом приземлился на руку. Пока непонятен характер травмы, но Максим очень громко кричал от боли и не сумел самостоятельно покинуть поле. Его вывези врачи.

ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25

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Максим Дячук фото фотогалерея Динамо Киев Партизан Белград Партизан - Динамо Лига чемпионов травма травма руки
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Gargantua
ключица.
месяца на два минимум
прекрасную форму парень набрал и вот. печально.
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