Игроки сборной Украины из Динамо и Шахтера отправились из Кишинева в Прагу, где будет базироваться сине-желтая команда в ближайшую неделю.

В сборную вызваны 9 представителей Динамо: вратарь Георгий Бущан, защитники Александр Тымчик, Денис Попов, полузащитники Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок, нападающий Владислав Ванат.

В Кишиневе к киевлянам присоединились игроки «Шахтера»: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Георгий Судаков. Собравшись вместе, команда вылетела в Прагу, где будет готовиться к матчам против Албании и Чехии.

Сборная Украины сыграет в Дивизионе B Лиги наций. 7 сентября желто-синие в номинально домашнем матче в Праге сыграют против команды Албании, а 10 сентября – в том же городе, но на другой арене, в гостевом поединке встретятся с командой Чехии.

ВИДЕО. Украинские сборники из Шахтера и Динамо вылетели из Кишинева в Прагу