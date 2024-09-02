Экс-звезда Челси перейдет в клуб к Яремчуку

Экс-звезда «Челси» Виллиан перейдет в чемпионат Греции

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. «Олимпиакос» договорился о подписании Виллиана в качестве свободного агента, сделка подтверждена. Медицинские тесты для бывшего вингера «Фулхэма» завершены, и сделка будет подписана в ближайшее время после прибытия в Афины.

Стоит отметить, что за греческий клуб выступает украинец Роман Яремчук, который уже успел отметиться забитым голом.