Экс-звезда Челси перейдет в клуб к Яремчуку
Бразилец Виллиан перейдет в Олимпиакос
Экс-звезда «Челси» Виллиан перейдет в чемпионат Греции
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. «Олимпиакос» договорился о подписании Виллиана в качестве свободного агента, сделка подтверждена. Медицинские тесты для бывшего вингера «Фулхэма» завершены, и сделка будет подписана в ближайшее время после прибытия в Афины.
Стоит отметить, что за греческий клуб выступает украинец Роман Яремчук, который уже успел отметиться забитым голом.
🚨🔴⚪️ Olympiacos agree deal to sign Willian as free agent, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024
Medical completed for former Fulham winger and deal set to be signed right now after travel to Athens. pic.twitter.com/FSlRHVsxiN
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