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Англия
02 сентября 2024, 20:59 | Обновлено 02 сентября 2024, 21:22
567
0

Экс-звезда Челси перейдет в клуб к Яремчуку

Бразилец Виллиан перейдет в Олимпиакос

02 сентября 2024, 20:59 | Обновлено 02 сентября 2024, 21:22
567
0
Экс-звезда Челси перейдет в клуб к Яремчуку
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Экс-звезда «Челси» Виллиан перейдет в чемпионат Греции

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. «Олимпиакос» договорился о подписании Виллиана в качестве свободного агента, сделка подтверждена. Медицинские тесты для бывшего вингера «Фулхэма» завершены, и сделка будет подписана в ближайшее время после прибытия в Афины.

Стоит отметить, что за греческий клуб выступает украинец Роман Яремчук, который уже успел отметиться забитым голом.

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Виллиан трансферы свободный агент Фулхэм трансферы АПЛ Олимпиакос Пирей
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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