Футболисты сборной Украины из Динамо и Шахтера прилетели из Кишинева в Прагу, где сыграют два матча Лиги наций.

В сборную вызваны 9 игроков Динамо: вратарь Георгий Бущан, защитники Александр Тымчик, Денис Попов, полузащитники Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок, нападающий Владислав Ванат.

Также за сборную будут играть 5 футболистов «Шахтера»: защитники Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, полузащитники Тарас Степаненко, Георгий Судаков.

Сборная Украины сыграет в Дивизионе B Лиги наций. 7 сентября желто-синие в номинально домашнем матче в Праге сыграют против команды Албании, а 10 сентября – в том же городе, но на другой арене, в гостевом поединке встретятся с командой Чехии.

ФОТО. Футболисты сборной Украины прибыли в Чехию на матчи Лиги наций