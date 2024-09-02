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  4. ФОТО. Футболисты сборной Украины прибыли в Чехию на матчи Лиги наций
Лига наций
02 сентября 2024, 16:43 | Обновлено 02 сентября 2024, 16:48
2628
2

ФОТО. Футболисты сборной Украины прибыли в Чехию на матчи Лиги наций

В Праге сине-желтые будут готовиться к поединкам против Албании и Чехии

02 сентября 2024, 16:43 | Обновлено 02 сентября 2024, 16:48
2628
2
ФОТО. Футболисты сборной Украины прибыли в Чехию на матчи Лиги наций
УАФ

Футболисты сборной Украины из Динамо и Шахтера прилетели из Кишинева в Прагу, где сыграют два матча Лиги наций.

В сборную вызваны 9 игроков Динамо: вратарь Георгий Бущан, защитники Александр Тымчик, Денис Попов, полузащитники Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок, нападающий Владислав Ванат.

Также за сборную будут играть 5 футболистов «Шахтера»: защитники Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, полузащитники Тарас Степаненко, Георгий Судаков.

Сборная Украины сыграет в Дивизионе B Лиги наций. 7 сентября желто-синие в номинально домашнем матче в Праге сыграют против команды Албании, а 10 сентября – в том же городе, но на другой арене, в гостевом поединке встретятся с командой Чехии.

ФОТО. Футболисты сборной Украины прибыли в Чехию на матчи Лиги наций

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ВИДЕО. Украинские сборники из Шахтера и Динамо вылетели из Кишинева в Прагу
Динамо Киев Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Кишинев Георгий Бущан Лига наций Николай Матвиенко Александр Пихаленок Владислав Кабаев Николай Шапаренко Александр Тымчик Денис Попов Владислав Ванат Валерий Бондарь Ефим Конопля Владимир Бражко Георгий Судаков перелет фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Sergio
одних "викликано", а інші "гратимуть"... шо, вже порішали в кабінетах?))
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