Экс-звезда Шахтера может присоединиться к клубу с форвардом сборной Украины
Виллиан рассматривает переход в Олимпиакос, за который выступает Роман Яремчук
36-летний бразильский вингер Виллиан может стать игроком греческого клуба Олимпиакос.
Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Виллиан вечером отправится в Грецию, чтобы обсудить с руководством команды возможное подписание контракта.
В Олимпиакос в это летнее трансферное окно перешел форвард сборной Украины Роман Яремчук.
Последним клубом бразильца был английский Фулхэм, за который он выступал с сентября 2022 года. Летом 2024 он покинул дачников. За Фулхэм он провел 67 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
Отметим, что Виллиан играл за донецкий Шахтер с 2007 по 2012 года. За горняков на его счету 221 поединок и 37 голов.
🚨🔴⚪️ EXCL: Willian travels to Athens tonight in order to visit Olympiacos and discuss potential free move.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2024
Willian, assessing options as free agent with several possibilities on the table after good season at Fulham. pic.twitter.com/qjWW4G42Ia
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