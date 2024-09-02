Экс-звезда Шахтера может присоединиться к клубу с форвардом сборной Украины

36-летний бразильский вингер Виллиан может стать игроком греческого клуба Олимпиакос.

Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Виллиан вечером отправится в Грецию, чтобы обсудить с руководством команды возможное подписание контракта.

В Олимпиакос в это летнее трансферное окно перешел форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Последним клубом бразильца был английский Фулхэм, за который он выступал с сентября 2022 года. Летом 2024 он покинул дачников. За Фулхэм он провел 67 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

Отметим, что Виллиан играл за донецкий Шахтер с 2007 по 2012 года. За горняков на его счету 221 поединок и 37 голов.