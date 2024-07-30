ОФИЦИАЛЬНО. Яремчук перешел в клуб, выигравший еврокубок в прошлом сезоне
Роман присоединился к греческому «Олимпиакосу»
28-летний нападающий сборной Украины Роман Яремчук сменил клуб.
Украинский голеадор покинул бельгийский «Брюгге» и перешел в греческий гранд «Олимпиакос», который в прошлом сезоне выиграл Лигу конференций. В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за испанскую «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге».
Пресс-служба греческого клуба сообщает, что Роман заключил контракт сроком на четыре года.
В прошлом сезоне Роман Яремчук сыграл за «Валенсию» 25 матчей и забил 3 гола в Ла Лиге.
Ранее сообщалось, что украинский нападающий будет зарабатывать в самом титулованном клубе Греции 1.5 миллиона евро за один сезон.
🔴⚪ Roman Yaremchuk welcome to 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Yaremchuk #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/m9QrwCmOVF— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 30, 2024
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