ОФИЦИАЛЬНО. Яремчук перешел в клуб, выигравший еврокубок в прошлом сезоне

28-летний нападающий сборной Украины Роман Яремчук сменил клуб.

Украинский голеадор покинул бельгийский «Брюгге» и перешел в греческий гранд «Олимпиакос», который в прошлом сезоне выиграл Лигу конференций. В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за испанскую «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге».

Пресс-служба греческого клуба сообщает, что Роман заключил контракт сроком на четыре года.

В прошлом сезоне Роман Яремчук сыграл за «Валенсию» 25 матчей и забил 3 гола в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий будет зарабатывать в самом титулованном клубе Греции 1.5 миллиона евро за один сезон.