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Греция
30 июля 2024, 11:16 | Обновлено 30 июля 2024, 11:22
702
1

ОФИЦИАЛЬНО. Яремчук перешел в клуб, выигравший еврокубок в прошлом сезоне

Роман присоединился к греческому «Олимпиакосу»

30 июля 2024, 11:16 | Обновлено 30 июля 2024, 11:22
702
1
ОФИЦИАЛЬНО. Яремчук перешел в клуб, выигравший еврокубок в прошлом сезоне
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

28-летний нападающий сборной Украины Роман Яремчук сменил клуб.

Украинский голеадор покинул бельгийский «Брюгге» и перешел в греческий гранд «Олимпиакос», который в прошлом сезоне выиграл Лигу конференций. В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за испанскую «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге».

Пресс-служба греческого клуба сообщает, что Роман заключил контракт сроком на четыре года.

В прошлом сезоне Роман Яремчук сыграл за «Валенсию» 25 матчей и забил 3 гола в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий будет зарабатывать в самом титулованном клубе Греции 1.5 миллиона евро за один сезон.

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Брюгге трансферы Олимпиакос Пирей Валенсия Роман Яремчук трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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