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Бельгия
29 июля 2024, 11:32 | Обновлено 29 июля 2024, 11:50
2244
2

Известно, сколько Яремчук будет зарабатывать в Греции. Контракт на 4 года

Роман завершает переход в греческий «Олимпиакос»

29 июля 2024, 11:32 | Обновлено 29 июля 2024, 11:50
2244
2
Известно, сколько Яремчук будет зарабатывать в Греции. Контракт на 4 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук прибыл в Грецию для подписания контракта с клубом «Олимпиакос». В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за испанскую «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге».

По информации греческого издания Sport24, стороны заключат контракт на четыре года, а зарплата украинского нападающего составит 6 миллионов евро (1,5 миллиона евро за сезон). Отмечается, что турецкий «Трабзонспор» предлагал Роману зарплату в 2,5 миллиона евро за сезон, но украинец увидел в греческом клубе больше перспектив.

За Яремчука «Брюгге» получит около 5 миллионов евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Роман Яремчук сыграл за «Валенсию» 25 матчей и забил 3 гола в Ла Лиге.

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ВИДЕО. Яремчук прибыл в Грецию для подписания контракта с Олимпиакосом
Олимпиакос Пирей Трабзонспор Брюгге трансферы Валенсия Роман Яремчук трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Sport24.gr
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Комментарии 2
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Владислав Рейский
Учитывая его уровень, то фарт неимоверный и топ клуб как для него, бо сидел бы в глухом запасе в Брюгге в лучшем случае, а тут еще если не совсем скурvился, то и забивать будет постоянно
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0
OLDTROLL
Він набожний, тому і вибрав православних!)
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