Известно, сколько Яремчук будет зарабатывать в Греции. Контракт на 4 года
Роман завершает переход в греческий «Олимпиакос»
Украинский форвард Роман Яремчук прибыл в Грецию для подписания контракта с клубом «Олимпиакос». В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за испанскую «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге».
По информации греческого издания Sport24, стороны заключат контракт на четыре года, а зарплата украинского нападающего составит 6 миллионов евро (1,5 миллиона евро за сезон). Отмечается, что турецкий «Трабзонспор» предлагал Роману зарплату в 2,5 миллиона евро за сезон, но украинец увидел в греческом клубе больше перспектив.
За Яремчука «Брюгге» получит около 5 миллионов евро с учетом бонусов.
В прошлом сезоне Роман Яремчук сыграл за «Валенсию» 25 матчей и забил 3 гола в Ла Лиге.
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