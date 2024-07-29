Известно, сколько Яремчук будет зарабатывать в Греции. Контракт на 4 года

Украинский форвард Роман Яремчук прибыл в Грецию для подписания контракта с клубом «Олимпиакос». В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за испанскую «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге».

По информации греческого издания Sport24, стороны заключат контракт на четыре года, а зарплата украинского нападающего составит 6 миллионов евро (1,5 миллиона евро за сезон). Отмечается, что турецкий «Трабзонспор» предлагал Роману зарплату в 2,5 миллиона евро за сезон, но украинец увидел в греческом клубе больше перспектив.

За Яремчука «Брюгге» получит около 5 миллионов евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Роман Яремчук сыграл за «Валенсию» 25 матчей и забил 3 гола в Ла Лиге.