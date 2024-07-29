ВИДЕО. Яремчук прибыл в Грецию для подписания контракта с Олимпиакосом
29 июля нападающий пройдет медицинский осмотр для греческого клуба
Украинский форвард Роман Яремчук прибыл в Грецию для подписания контракта с клубом «Олимпиакос».
В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за испанскую «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге».
«Олимпиакос» достиг соглашения с «Брюгге» о трансфера украинца, а также согласовал личный контракт с Романом. Греческий клуб заплатит бельгийцам 3,5 млн евро, плюс бонусы.
29 июля нападающий пройдет медицинский осмотр для «Олимпиакоса», и в случае успешного результата подпишет контракт на 4 года с действующим победителем Лиги конференций.
В прошлом сезоне Роман Яремчук сыграл за «Валенсию» 25 матчей и забил 3 гола в Ла Лиге.
ВИДЕО. Яремчук прибыл в Грецию для подписания контракта с Олимпиакосом
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