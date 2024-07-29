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  4. ВИДЕО. Яремчук прибыл в Грецию для подписания контракта с Олимпиакосом
Греция
29 июля 2024, 10:12 | Обновлено 29 июля 2024, 10:22
877
3

ВИДЕО. Яремчук прибыл в Грецию для подписания контракта с Олимпиакосом

29 июля нападающий пройдет медицинский осмотр для греческого клуба

29 июля 2024, 10:12 | Обновлено 29 июля 2024, 10:22
877
3
ВИДЕО. Яремчук прибыл в Грецию для подписания контракта с Олимпиакосом
Twitter. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук прибыл в Грецию для подписания контракта с клубом «Олимпиакос».

В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за испанскую «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге».

«Олимпиакос» достиг соглашения с «Брюгге» о трансфера украинца, а также согласовал личный контракт с Романом. Греческий клуб заплатит бельгийцам 3,5 млн евро, плюс бонусы.

29 июля нападающий пройдет медицинский осмотр для «Олимпиакоса», и в случае успешного результата подпишет контракт на 4 года с действующим победителем Лиги конференций.

В прошлом сезоне Роман Яремчук сыграл за «Валенсию» 25 матчей и забил 3 гола в Ла Лиге.

ВИДЕО. Яремчук прибыл в Грецию для подписания контракта с Олимпиакосом

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Роман Яремчук Брюгге трансферы Олимпиакос Пирей Валенсия трансферы Ла Лиги
Николай Степанюк Источник: X (Twitter)
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serhiy
Удачі в новому клубі !!!
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Nick.Grabowski
Після Ліги Чемпіонів з Брюгге та Бенфікою та ЛаЛіги з Валенсією, Олімпіакос - це або пенсія, або ж банальна тупість. 
Грецький футбол за своїм професійним рівнем - це значно гірше навіть ніж бельгійський чемпіонат.   
Тут питання лише - а навіщо грекам Яремчук? 
Одна з базових проблем багатьох українських футболістів - що вони банально тупі, деякі просто мега тупі, плюс гедонізм, егоїзм, жадібність, понти.
З такими "людськими" параметрами професійну кар'єру побудувати важко, неможливо. 
 
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