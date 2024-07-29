Украинский форвард Роман Яремчук прибыл в Грецию для подписания контракта с клубом «Олимпиакос».

В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за испанскую «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге».

«Олимпиакос» достиг соглашения с «Брюгге» о трансфера украинца, а также согласовал личный контракт с Романом. Греческий клуб заплатит бельгийцам 3,5 млн евро, плюс бонусы.

29 июля нападающий пройдет медицинский осмотр для «Олимпиакоса», и в случае успешного результата подпишет контракт на 4 года с действующим победителем Лиги конференций.

В прошлом сезоне Роман Яремчук сыграл за «Валенсию» 25 матчей и забил 3 гола в Ла Лиге.

ВИДЕО. Яремчук прибыл в Грецию для подписания контракта с Олимпиакосом