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Греция
28 июля 2024, 21:15 | Обновлено 28 июля 2024, 22:12
9479
8

Неожиданно! Форвард сборной Украины станет игроком победителя еврокубка

Роман Яремчук в шаге от трансфера в греческий Олимпиакос, контракт уже согласован

28 июля 2024, 21:15 | Обновлено 28 июля 2024, 22:12
9479
8
Неожиданно! Форвард сборной Украины станет игроком победителя еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яр

28-летний форвард сборной Украины и бельгийского «Брюгге» Роман Яремчук, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за испанскую «Валенсию», в шаге от перехода в греческий «Олимпиакос».

Эту неожиданную информацию сообщил инсайдер Саша Тавольери. По информации источника, «Олимпиакос» достиг соглашение о трансфера украинца из «Брюгге», а также согласовал личный контракт с Романом.

Яремчук подпишет соглашение с действующим победителем Лиги конференций на 4 года. 29 июля нападающий пройдет медицинский осмотр в новом для себя клубе.

Тавольери утверждает, что «Олимпиакос» заплатит «Брюгге» 3.5 миллионов евро, а также предусмотрены бонусы.

Яремчук был очень близок к переходу в турецкий «Трабзонспор», но в итоге футболист отказал руководству команды.

«Олимпиакос», помимо титула Лиги конференций, в прошлом сезоне также стал третьим в чемпионате Греции. В кампании 2024/25 коллектив из Пирея выступит в Лиге Европы.

В сезоне 2023/24 Роман Яремчук на правах аренды провел 29 матчей за «Валенсию», отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3.5 миллиона евро.

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Олимпиакос Пирей Роман Яремчук Брюгге Валенсия трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Владислав Рейский
Как для него, то это топ!
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+5
ALKOSruLKA
"за крок" - це ще 7-12 разів змінять інсайдера, джерело, дружина/сусід порадив.....
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0
Falko
І тренер - іспанець. За вдалого виступу у Греції може порекомендувати знову кудись у Ла Лігу. 
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0
Андрей⚒️
Хотелось бы его в УПЛ видеть.
Возможно, Динамо могло бы постараться его купить. Думаю, заиграл бы там. Удачи в новом клубе!
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-1
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