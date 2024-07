Неожиданно! Форвард сборной Украины станет игроком победителя еврокубка

28-летний форвард сборной Украины и бельгийского «Брюгге» Роман Яремчук, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за испанскую «Валенсию», в шаге от перехода в греческий «Олимпиакос».

Эту неожиданную информацию сообщил инсайдер Саша Тавольери. По информации источника, «Олимпиакос» достиг соглашение о трансфера украинца из «Брюгге», а также согласовал личный контракт с Романом.

Яремчук подпишет соглашение с действующим победителем Лиги конференций на 4 года. 29 июля нападающий пройдет медицинский осмотр в новом для себя клубе.

Тавольери утверждает, что «Олимпиакос» заплатит «Брюгге» 3.5 миллионов евро, а также предусмотрены бонусы.

Яремчук был очень близок к переходу в турецкий «Трабзонспор», но в итоге футболист отказал руководству команды.

«Олимпиакос», помимо титула Лиги конференций, в прошлом сезоне также стал третьим в чемпионате Греции. В кампании 2024/25 коллектив из Пирея выступит в Лиге Европы.

В сезоне 2023/24 Роман Яремчук на правах аренды провел 29 матчей за «Валенсию», отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3.5 миллиона евро.

🚨 EXCL. Agreement found between #Clubbrugge & #Olympiakos !

✍🏼 4 years contract.

🏥 Medical tests to take place tomorrow.

🇺🇦 Trabzonspor did the push until the end but Yaremchuk prefered the title champion project of Olympiacos who won #UECL last year. #mercato #JPL pic.twitter.com/ZbQlUguwDw